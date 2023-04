UNLP Košice otvorila Centrum pre prevenciu infekcií vyvolaných HPV

Košice 24. apríla (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice v pondelok otvorila Centrum pre prevenciu infekcií vyvolaných ľudským papilomavírusom/HPV. V priestoroch vakcinačného centra v areáli nemocnice na Rastislavovej ulici sa tak možno dať zaočkovať aj proti HPV a záujemcovia tiež môžu absolvovať skríning na jeho výskyt.



Vírus HPV sa podľa nemocnice vyskytuje u viac ako 90 percent populácie a môže spôsobiť závažné onkologické ochorenia, ktorým sa dá vakcináciou predísť. Spôsoby jeho prenosu sú rôzne, a to pohlavným stykom, kontaktom kože na kožu alebo prostredníctvom sliznice. HPV stojí za vznikom rakoviny krčka maternice, ale spôsobiť môže napríklad aj rakovinu pošvy a vulvy, hlavy a krku, konečníka a u mužov aj rakovina penisu.



V centre budú prioritne očkovať dospelú populáciu. "Máme pediatra, ktorý vo vybraných termínoch bude vedieť zaočkovať aj deti - tínedžerov mladších ako 18 rokov," povedal pre TASR zástupca prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Martin Novotný. Podľa neho je očkovanie ideálne pre ľudí, ktorí ešte nie sú sexuálne aktívni, no benefitom je aj pre dospelých, ktorí už môžu byť nakazení.



Vakcína pre deti vo veku 12 rokov (+364 dní) je plne hradená zo zdravotného poistenia. V iných prípadoch si ju záujemca platí sám, pričom časť môže byť hradená v rámci benefitov jednotlivých poisťovní.



UNLP pripomína, že Slovensko patrí medzi krajiny, kde sa takéto očkovanie len rozbieha. Niektoré európske krajiny však už za uplynulých 20 rokov dosiahli 90-percentú zaočkovanosť.



Čo sa týka skríningu, vyšetrenie sa realizuje zo vzorky moču. "Na základe tohto testovania vieme presnejšie vytriediť ľudí, ktorí sú vo väčšom riziku ako ostatní. Pretože ak sa robí cytologické vyšetrenie z krčka maternice, žiadne zmeny tam nemusia byť, ale niekedy sa to vie zvrtnúť doslova za pár mesiacov a zrazu príde žena už s nádorom," vysvetlil Novotný s tým, že rizikovejší pacienti by tak mali viac dbať na preventívne prehliadky, aby sa problém zachytil včas. Tento program podľa nemocnice sprístupní prevenciu proti HPV aj mužom.



"V tomto momente poisťovne nehradia takýto skríningový program sekundárnej prevencie," doplnil.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke UNLP.