UNLP Košice otvorila moderné centrum vodoliečby a obnovila bazén

Košice 10. mája (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice otvorila moderné centrum vodoliečby a zrekonštruovala bazén slúžiaci na rehabilitácie pacientov. Celkové náklady na nové zariadenie, obnovu bazéna a modernizáciu priestorov na Klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (KFBLR) v areáli na Rastislavovej ulici dosiahli sumu viac ako 70.000 eur. Hradené boli zo zdrojov nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa UNLP Monika Krišková.



Podľa jej slov je vodoliečba veľmi dôležitou súčasťou terapie pacientov. Ide o metódu fyzikálnej terapie, pri ktorej sa aplikuje na povrch tela voda rôznej teploty a v rôznom skupenstve, najčastejšie pri využití rôznych hydromasážnych zariadení. "Sme veľmi radi, že môžeme na klinike našim pacientom ponúknuť ďalšie novinky a komplexnú vodoliečbu. Pred časom sme zabezpečili najmodernejšiu robotickú techniku, ktorá pomáha pri asistovanej rehabilitácii pacientov, najmä po cievnej mozgovej príhode. Portfólio našich služieb sa tak rozširuje a modernizuje, čo je veľmi dôležité pre pacientov najmä po úrazoch, ale aj po operáciách či rôznych neurologických ochoreniach," skonštatoval prednosta kliniky Peter Takáč.



Súčasťou liečby a zotavovania sa pacientov po úrazoch či pri rôznych zdravotných komplikáciách je rehabilitácia v bazéne. "Náš zrekonštruovaný bazén bude slúžiť pre pacientov s rôznymi diagnózami. Novinkou je zariadenie, ktoré umožní, aby sme tento typ terapie mohli poskytovať aj imobilným pacientom s poruchami chôdze. Zariadenie sa ovláda jednoducho a umožní pohodlný vstup pacienta do bazéna. Je to oveľa praktickejšie aj pre našich fyzioterapeutov pri manipulácii s takýmito pacientami," dodala zástupkyňa prednostu KFBLR Ildikó Morochovičová.



Centrum vodoliečby ponúka novinky ako podvodná masáž, vírivka na horné a dolné končatiny, celotelový vírivý kúpeľ a hydrogalvan - štvorkomorový kúpeľ.



Krišková pripomína, že pacienti sa môžu na liečbu objednať cez ambulancie kliniky. O indikácii vodoliečby rozhodne lekár. "Na vyšetrenie je potrebný výmenný lístok od všeobecného lekára alebo špecialistu," dodala s tým, že nevyhnutné je tiež priniesť so sebou všetky výsledky odborných vyšetrení.