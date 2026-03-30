UNLP Košice otvorila pracovisko robotickej rehabilitácie
Investícia do prístrojov z plánu obnovy a odolnosti predstavovala približne jeden milión eur.
Autor TASR
Košice 30. marca (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice v pondelok slávnostne otvorili pracovisko robotickej rehabilitácie na Klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na Rastislavovej ulici. Investícia do prístrojov z plánu obnovy a odolnosti predstavovala približne jeden milión eur. Samotné priestory zrekonštruovala nemocnica vo svojej réžii z vlastných zdrojov.
Na pracovisku pribudlo šesť prístrojov. Ide o prístroj určený na rehabilitáciu chôdze, ďalej pre ťažko mobilných pacientov, prístroj na elektrickú stimuláciu svalov hornej a dolnej končatiny, na roboticky asistovanú rehabilitáciu ruky a prstov, na roboticky asistovanú terapiu hornej končatiny, ako aj systém na nácvik svalovej sily a mobility s proprioreceptívnou stimuláciou.
Ako uviedol riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa, pacientom prinášajú skvalitnenie a zintenzívnenie celého procesu rehabilitácie. Kým podobné prístroje v areáli UNLP na Triede SNP sú určené najmä pre pacientov s neurologickými diagnózami, na Rastislavovej ulici slúžia primárne pacientom po ťažkých úrazoch. „Dostupné budú aj ambulantným pacientom,“ dodal.
„Sú to robotické stroje, ktoré v podstate nikdy nebudú úplne nahrádzať ruky fyzioterapeuta, ale veľmi nám pomáhajú v komplexnej rehabilitácii. Dokážu robiť opakované množstvo cvičení a sú spojené aj s počítačovou technikou,“ priblížila zástupkyňa prednostu kliniky a primárka Ildikó Morochovičová s tým, že merajú napríklad svalovú silu, zrýchlenie chôdze a podobne, čo pomáha pri vyhodnocovaní napredovania pacienta. Za výhodu považuje aj to, že pacienti sa rehabilitujú formou hry.
Pracovisko víta aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Verí, že nové prístroje zlepšia kvalitu života pacientov a spolu so zrekonštruovanými priestormi zlepšujú podmienky pre personál. Vyzdvihol aj to, že stavebné práce nemocnica zrealizovala z vlastných zdrojov. „Nedá sa očakávať, že modernizačný dlh slovenského zdravotníctva bude riešený vždy a iba zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo ministerstva,“ doplnil s tým, že zdroje je potrebné kombinovať.
