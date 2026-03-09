Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
UNLP Košice plánuje vybudovať urgent II. typu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Cieľom rekonštrukcie je podľa UNLP zvýšiť kvalitu starostlivosti pre pacientov.

Autor TASR
Košice 9. marca (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice v uplynulých dňoch vyhlásila verejné obstarávanie na vybudovanie urgentného príjmu II. typu na svojom pracovisku na Triede SNP. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške piatich miliónov eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Nemocnica pre TASR potvrdila, že urgent II. typu vznikne transformáciou existujúceho urgentu na Triede SNP.

Podľa súťažných podkladov ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác a vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, pričom samotné stavebné práce majú trvať najviac 120 kalendárnych dní. „Rekonštrukcia zahŕňa aj rozšírenie priestorov, prístavbu a nadstavbu. Kontinuita starostlivosti o pacientov zostane po celú dobu rekonštrukcie zachovaná,“ uviedla Michaela Tkáčová z komunikačného oddelenia nemocnice s tým, že projekt bude financovaný z vlastných zdrojov nemocnice a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.

Cieľom rekonštrukcie je podľa UNLP zvýšiť kvalitu starostlivosti pre pacientov. Nový urgent II. typu má umožniť rýchlejšiu diagnostiku, lepšiu organizáciu práce a vyšší komfort pre pacientov a personál v moderných priestoroch.
