Nemocnica v Košiciach po rekonštrukcii opäť uviedla do prevádzky most
Autor TASR
Košice 22. mája (TASR) - Most v areáli Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach po rozsiahlej rekonštrukcii sprevádzkovali. Prepojovací most medzi nemocničným areálom a pracoviskom na Ipeľskej ulici slúžil najmä na transport pacientov z heliportu. Ako pri jeho otvorení uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), rekonštrukcia stála 2,1 milióna eur bez DPH a bola financovaná z kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva SR.
„Je obrovský rozdiel, či sanitka z vrtuľníka pacienta prenesie veľmi rýchlo cez jeden most, alebo musí prejsť cez tri svetelné križovatky, štvorprúdovú cestu, električkovú trať, kde, samozrejme, hrozí obrovské množstvo kolízií,“ uviedol minister. Most zo 70. rokov v septembri 2021 uzatvorili po tom, ako ho odborný posudok označil za nespôsobilý na používanie pre zatekanie vody a poškodenie konštrukcie.
Okrem rýchleho presunu pacientov z heliportu do nemocnice most slúži aj na vedenie vysokonapäťových káblov zabezpečujúcich napájanie nemocnice elektrickou energiou. Zároveň vedie ponad štvorprúdovú cestu a električkovú trať. Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi v júli 2025. „Táto rekonštrukcia bola nevyhnutná pre zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a hlavne pre vyšší fyzický aj psychický komfort pri presune pacientov nielen k nám do UNLP, ale aj do našich partnerských nemocníc, do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a Detskej fakultnej nemocnice Košice,“ uviedol riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.
