UNLP Košice postupne modernizuje ambulancie I. stomatologickej kliniky

Košice 15. augusta (TASR) - Ambulancie I. stomatologickej kliniky na poliklinike Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice na Triede SNP postupne modernizujú. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Monika Krišková s tým, že najnovšie na klinike pribudli dva stomatochirurgické zubnolekárske súpravy. Moderné kreslá pre stomatochirurgiu stáli takmer 35.000 eur s DPH.



Ako spresnila primárka kliniky Lívia Sladká, sú plne prispôsobené na prácu s krvou a na prácu s chirurgickým pacientom. Personálu uľahčujú prácu a pacientom zákroky. "Zariadenie má spínač, ktorý sa ovláda nohou, vieme teda prepínať každú jednu funkciu, ktorá existuje na stroji. Sú tu násadce a elektromotory špeciálne pre chirurgické zákroky," vysvetlila s tým, že výrazne jednoduchšia je aj dezinfekcia a údržba celého prístroja.



Za dôležité tiež považuje, že nové kreslá sú výborne polohovateľné a prepojené s umývadlom pre pacienta. To je rovnako ako stolík pre sestru odnímateľné. "Dajú sa umiestniť do takej vzdialenosti od kresla, aby sestra, prípadne študent medicíny mohli bezprostredne stáť pri pacientovi. Zaujímavosťou je, že s týmto kreslom môže pracovať aj lekár, ktorý má dominantnú ľavú ruku," doplnila. Denne poskytne na špičkovom stomatochirurgickom kresle zdravotnú starostlivosť desiatim až 20 pacientom, vrátane najnáročnejších zákrokov.



V septembri by mal na klinike pribudnúť pre pacientov aj nový röntgen, a tiež bude dokončený bezbariérový prístup na detskú zubnú ambulanciu na šiestom poschodí polikliniky na Triede SNP. "Na klinike pribudne o chvíľu aj siedma ambulancia, ktorá bude slúžiť ako prijímacia pre pacientov, kde sa zrealizuje prvé vstupné vyšetrenie. Následne už pacientovi odporučia ošetrenie, ktoré je potrebné pre jeho zdravotný stav," dodala Krišková.



Na I. stomatologickej klinike na Triede SNP poskytujú zdravotnú starostlivosť 900 až 1000 pacientom mesačne.