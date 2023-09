Košická nemocnica obnovuje balkóny v pavilóne na Rastislavovej ulici

Košice 6. septembra (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice začína s rekonštrukciou piatich balkónov XVIII. pavilónu v areáli na Rastislavovej ulici. Práce za necelých 88.800 eur s DPH má na starosti firma EU-GROUP. Vyplýva to zo zmluvy o dielo, ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.



V uvedenom pavilóne je Klinika pracovného lekárstva a toxikológie a tiež Neurologické oddelenie. "Balkóny pavilónu sú vo veľmi zlom technickom stave, ide o havarijný stav. Na balkónoch sa preto realizujú sanačné práce v zmysle statického posudku, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia pacientov a zamestnancov a tiež aby nebola znefunkčnená prevádzka tunajších medicínskych pracovísk," uviedla pre TASR hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



Práce by mali byť hotové do polovice novembra.