UNLP Košice reprofilizuje lôžka, stúpa počet nakazených zamestnancov

Košice 12. októbra (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice pre zvyšujúci sa počet pacientov infikovaných novým koronavírusom reprofilizuje lôžka. TASR o tom informovala Ladislava Šustová z komunikačného oddelenia nemocnice s tým, že stúpa aj počet nakazených pracovníkov. Pozitívne testovaných evidujú 16 zamestnancov z deviatich medicínskych pracovísk. V nemocnici pozastavili aj prax študentov.



Kým pred týždňom v UNLP hospitalizovali 16 infikovaných pacientov, v pondelok ich je spolu 40. Z nich piati sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Všetky lôžka na Klinike infektológie a cestovnej medicíny vyčlenili pre pacientov s COVID-19. „Ide spolu o 50 lôžok, vrátane šiestich na JIS. Momentálne sú obsadené na 70 percent,“ spresnil výkonný riaditeľ nemocnice pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek. Infekční pacienti s inými ochoreniami sú hospitalizovaní v priestoroch Kliniky pracovného lekárstva. Aktuálne sú tam umiestnení siedmi pacienti.



Na reprofilizáciu je pripravených 96 lôžok. Podľa Kizeka sú pre pozitívnych pacientov pripravené priestory Kliniky pneumológie a ftizeológie. Ak by nepostačovali ani tie, vyčlenia lôžka na Neurologickom oddelení. Bežní pacienti z týchto oddelení budú podľa neho dočasne presunutí na iné medicínske pracoviská.



Výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo pripomenul, že nemocnica pozastavila plánované operácie a hospitalizácie. Akútna operatíva podľa neho funguje v plnom rozsahu. „O traumatologických, onkologických pacientov alebo tam, kde hrozí riziko poškodenia zdravia, funguje zdravotná starostlivosť na 100 percent,“ doplnil.



Nemocnica dodala, že jej zamestnanci v prípade akýchkoľvek prejavov respiračnej infekcie alebo iných príznakov v súvislosti s COVID-19 nevykonávajú zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu dočasne pozastavili aj prax medikov a študentov stredných zdravotníckych škôl.



UNLP zároveň zakúpila ďalších 2000 antigénových testov, ktoré používa od piatka (9. 10.) na testovanie pacientov, zamestnancov a oteckov pri pôrode. Aktuálne očakáva ďalších niekoľko tisíc takýchto testov, ktoré obstarala vláda. Pri veľkokapacitnom odberovom mieste (VOM) na Ipeľskej od minulého týždňa vypomáhajú dvaja príslušníci Ozbrojených síl SR, ktorí usmerňujú dopravu a dohliadajú na plynulosť testovania. Vo VOM aktuálne denne odoberajú 350 vzoriek, podľa Šustovej to bolo spočiatku do 300 vzoriek.