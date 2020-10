UNLP Košice ruší všetky plánované operačné výkony a hospitalizácie

Košice 5. októbra (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice bezodkladne ruší všetky plánované operačné výkony a hospitalizácie, dôvodom je aktuálna epidemiologická situácia. Pre TASR to za nemocnicu potvrdilo jej komunikačné oddelenie s tým, že ambulantná starostlivosť pokračuje bez zmeny.



Nákazu novým koronavírusom evidujú u troch lekárov a dvoch sestier, infikovali sa mimo UNLP. „Sú to zamestnanci troch kliník, ktorí sa prioritne nestarajú o liečbu infikovaných pacientov koronavírusom. Aktuálne prebieha testovanie personálu a pacientov, ktorí prišli do styku s nakazenými zamestnancami. Zdravotníci, u ktorých sa prejavili príznaky ochorenia COVID-19, sú izolovaní,“ uviedla Ladislava Šustová z UNLP s tým, že zatiaľ neevidujú žiadneho zamestnanca, ktorý by sa novým koronavírusom nakazil v dôsledku styku s pacientom s COVID-19.



Vo všeobecnosti podľa nej platí, že zamestnanci UNLP v prípade akýchkoľvek známok respiračnej infekcie alebo iných príznakov v súvislosti s COVID-19 nevykonávajú zdravotnú starostlivosť.



Zároveň pripomenula, že v košickej univerzitnej nemocnici cirkulujú aj lekári z iných nemocníc, ktorí sa pripravujú na atestácie. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu jednotlivé nemocnice prerušujú cirkulácie svojich lekárov a presúvajú si ich späť na vlastné pracoviská.



V UNLP je aktuálne hospitalizovaných 16 pacientov nakazených novým koronavírusom. Na klinike infektológie a cestovnej medicíny (KICM) je izolovaných 14 pacientov, ďalší šiesti majú príznaky infekcie. Ochorenie u nich testy zatiaľ nepotvrdili. Dvaja pacienti sú vo vážnom stave, podstupujú oxygénoterapiu a majú obojstranný zápal pľúc. „Ďalší dvaja pacienti na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu, ich stav je kritický. Po úspešnej liečbe a zvládnutí kritického stavu bola jedna pacientka odpojená od pľúcnej ventilácie a presunutá späť na KICM,“ spresnila Šustová.



Výkonný riaditeľ UNLP pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek dodal, že to, či ide o pacienta nakazeného novým koronavírusom alebo nie, pomáhajú rozlišovať tzv. rýchlotesty. Výsledok vyhodnotia za 15 až 30 minút. Tieto antigénové testy prioritne využíva KICM. „Počas tohto týždňa očakávame dodávku niekoľko tisíc kusov týchto testov na potreby nemocnice,“ doplnil.