Košice 13. augusta (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice sa pripravuje na rekonštrukciu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Pre TASR to uviedla jej hovorkyňa Monika Krišková. Ako vyplýva z informácií zverejnených v Centrálnom registri zmlúv, projektové dokumentácie na rekonštrukciu dvoch objektov má vypracovať Technická univerzita v Košiciach (TUKE).



Obnova sa má týkať verejných historických budov, kolaudovaných pred rokom 1980, a pamiatkovo chránených budov v areáli na Rastislavovej ulici. Prvým objektom sú pavilóny VI. a VII, kde v súčasnosti sídlia IV. interná klinika, Ústav patológie, Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie a takisto psychiatrický stacionár. Rekonštrukciou by mala prejsť aj historická budova pavilónu XIX., teda monoblok, kde sídlia viaceré kliniky a oddelenia. Napríklad II. chirurgická klinika, Urologické oddelenie, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Neonatologické oddelenie, krvná banka a viaceré ambulancie vrátane operačných sál.



"Zámerom rekonštrukcie je vrátiť historickým budovám ich charakter pri využití inovatívnych metód na zníženie energetickej náročnosti, pričom nezabúdame na zlepšovanie prostredia na liečbu pacientov, ako aj pracovného prostredia personálu," povedala Krišková.



Na obnovu uvedených dvoch objektov majú byť podľa nej použité len finančné prostriedky, ktoré v rámci plánu obnovy určila vláda SR vlani v decembri. "Na aktivitu boli alokované zdroje vo výške 10,5 milióna eur," dodala s tým, že Ministerstvo dopravy SR pripravuje priame vyzvanie schválených prijímateľov, ktoré UNLP očakáva v dohľadnom čase.



Projektové dokumentácie vypracované TUKE by mali byť hotové do pol roka. Podľa zverejnených zmlúv o dielo by mali stáť dokopy takmer 1,05 milióna eur s DPH. "Prostriedky na projektovú dokumentáciu, ktorá sa pripravuje, sú oprávnenými výdavkami uvedenej výzvy a v plnej miere kryté," doplnila Krišková.



UNLP sa podľa jej slov aktívne usiluje o získanie financií aj z ďalších verejných zdrojov. Nemocnica považuje rekonštrukciu a modernizáciu za jednu z priorít, pričom si ich vyžadujú viaceré objekty v oboch jej areáloch.