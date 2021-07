UNLP Košice si bude od konca júla upratovať vo vlastnej réžii

Košice 8. júla (TASR) – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice od konca júla začne upratovať svoje priestory vlastnými kapacitami. Nebude tak na tento účel využívať externú spoločnosť, ako to bolo viac ako 20 rokov. Nové vedenie nemocnice definitívne uzavrelo rokovania s doterajším dodávateľom služieb firmou ČaSS o prechode práv a povinností zamestnancov, informovala vo štvrtok hovorkyňa UNLP Monika Krišková.



„Považujem za mimoriadne dôležité, aby si zdravotnícke zariadenie, akým je druhá najväčšia nemocnica na Slovensku, zabezpečovalo hygienu a upratovanie pracovísk vlastnými pracovnými silami. Na základe spoločnej dohody s dodávateľom od konca júla pribudne medzi zamestnancov UNLP viac než 120 upratovačiek. Som rád, že sme prijali dohodu, ktorá je vyhovujúca pre obe strany,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.



V prospech nového modelu upratovania hovoria podľa neho skúsenosti z iných nemocníc, štátnych aj súkromných. „Pokiaľ chceme znižovať riziko nemocničných nákaz, udržiavať nemocnicu čistú a bezpečnú pre pacientov aj zamestnancov, je upratovanie vo vlastnej réžii tým najlepším riešením,“ konštatoval.



Časť priestorov si UNLP už niekoľko rokov upratuje sama. Ide najmä o budovu urgentného príjmu na Rastislavovej ulici, niekoľko administratívnych priestorov, oddelenie laboratórnej medicíny či vakcinačné centrum. Počas pandémie si nemocnica upratovala aj priestory veľkokapacitného odberového miesta.



„Výhoda vlastného upratovania sa ukázala aj teraz po nedávnom požiari. Vlastnými silami sme dokázali v rýchlom čase vrátiť urgentný príjem do pôvodného stavu, aby zase slúžil pacientom a zdravotníkom,“ uviedol Slávik, ktorý je vo funkcii od 1. júna.



Oba areály nemocnice na Triede SNP aj Rastislavovej ulici bude po novom upratovať viac ako 150 upratovačiek. Nemocnica momentálne zabezpečuje nákup techniky a zariadení, ktoré sú na zabezpečenie kvalitnej hygieny potrebné. „Predpokladáme obstaranie upratovacej techniky za necelých 78.000 eur, ale do budúcna počítame s celkovou úsporou viac než 200.000 eur ročne. Ušetrené financie použijeme na ďalšie zvyšovanie kvality hygieny v UNLP,“ dodal generálny riaditeľ.



Terajší zmluvný vzťah firmy ČaSS s UNLP trvá od konca júla 2020. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v januári 2021 udelil UNLP za zmluvu pokutu 88.210 eur pre porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Podľa úradu nemocnica neoprávnene postupovala priamym rokovacím konaním. Vtedajšie vedenie UNLP argumentovalo, že zdedený stav v prvých týždňoch po nástupe neumožňoval iné, ako pokračovať nevyhnutné obdobie s externým partnerom.