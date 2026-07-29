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Košická nemocnica spúšťa rekonštrukciu urgentného príjmu
Projekty modernizácie zdravotníckej infraštruktúry sú spolufinancované z plánu obnovy.
Autor TASR
Košice 29. júla (TASR) - Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) spúšťa rekonštrukciu urgentného príjmu v areáli na Triede SNP. Rozsiahlu modernizáciu za šesť miliónov eur odštartovalo v stredu slávnostné poklepanie základného kameňa za účasti ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD). Nemocnica predstavila aj modernizovaný denný psychiatrický stacionár I. psychiatrickej kliniky a nový endoskopický trakt urologickej kliniky, vybudované spolu za viac ako milión eur.
„Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice je koncovou nemocnicou IV. úrovne a jediným zariadením svojho typu na celom východnom Slovensku. Investujeme preto tam, kde sa sústreďuje najviac akútnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre celý región,“ uviedol Šaško.
Ako informovala UNLP, projekt modernizácie urgentného príjmu vznikol s podporou ministerstva zdravotníctva v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE), ktorá vypracovala projektový zámer na jeho realizáciu. Na rekonštrukciu budú použité prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR, verejné, ako aj vlastné zdroje nemocnice. Cieľom je vytvoriť moderný a plnohodnotný urgentný príjem, ktorý zabezpečí rýchlu, bezpečnú a koordinovanú starostlivosť o pacientov v akútnych stavoch. Nové priestorové riešenie zlepší organizáciu pohybu pacientov, prispeje k skráteniu času potrebného na diagnostiku a urýchli rozhodovanie o ďalšom liečebnom postupe. Zároveň umožní efektívnejšiu spoluprácu jednotlivých medicínskych pracovísk a lepšie triedenie pacientov podľa závažnosti ich zdravotného stavu.
Riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa priblížil, že prvým krokom bude dočasné presťahovanie urgentu o niečo ďalej, kde sa teraz nachádza. V pláne je dokončenie rekonštrukcie do konca tohto roka. „Nový urgentný príjem II. typu vytvorí nový priestor pre ešte kvalitnejšie postupy v rámci poskytovania akútnej a urgentnej medicíny, a tak sa pacienti, ako aj zamestnanci môžu tešiť na nové moderné priestory s novými procesmi,“ uviedol Beňa.
Významnou investíciou v nemocnici je aj modernizácia denného psychiatrického stacionára v budove Polikliniky na Triede SNP. Projekt za viac ako 550.000 eur vytvoril moderné a funkčne riešené prostredie pre komplexnú a individualizovanú starostlivosť. Podľa prednostu I. psychiatrickej kliniky Jozefa Dragašeka ide o „významný míľnik v rozvoji starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami a je súčasťou postupného dobudovania siete psychiatrických stacionárov“.
Nový endoskopický trakt vybudovaný za viac ako 450.000 eur je najväčšou modernizáciou v histórii urologickej kliniky. Moderné technologické vybavenie, ktoré v tomto areáli doposiaľ chýbalo, podľa nemocnice umožňuje presnejšiu diagnostiku a šetrnejšie zákroky pri ochoreniach močového systému. „Súčasťou projektu bola komplexná rekonštrukcia endoskopickej operačnej sály s operačným stolom a integrovaným RTG prístrojom. Investícia zahŕňala aj kompletnú obnovu vzduchotechniky v celom novom trakte, čím pracovisko spĺňa vysoké hygienické štandardy a poskytuje kvalitné podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ priblížil zástupca prednostu urologickej kliniky Jaroslav Beck.
Projekty modernizácie zdravotníckej infraštruktúry sú spolufinancované z plánu obnovy.
„Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice je koncovou nemocnicou IV. úrovne a jediným zariadením svojho typu na celom východnom Slovensku. Investujeme preto tam, kde sa sústreďuje najviac akútnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre celý región,“ uviedol Šaško.
Ako informovala UNLP, projekt modernizácie urgentného príjmu vznikol s podporou ministerstva zdravotníctva v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE), ktorá vypracovala projektový zámer na jeho realizáciu. Na rekonštrukciu budú použité prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR, verejné, ako aj vlastné zdroje nemocnice. Cieľom je vytvoriť moderný a plnohodnotný urgentný príjem, ktorý zabezpečí rýchlu, bezpečnú a koordinovanú starostlivosť o pacientov v akútnych stavoch. Nové priestorové riešenie zlepší organizáciu pohybu pacientov, prispeje k skráteniu času potrebného na diagnostiku a urýchli rozhodovanie o ďalšom liečebnom postupe. Zároveň umožní efektívnejšiu spoluprácu jednotlivých medicínskych pracovísk a lepšie triedenie pacientov podľa závažnosti ich zdravotného stavu.
Riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa priblížil, že prvým krokom bude dočasné presťahovanie urgentu o niečo ďalej, kde sa teraz nachádza. V pláne je dokončenie rekonštrukcie do konca tohto roka. „Nový urgentný príjem II. typu vytvorí nový priestor pre ešte kvalitnejšie postupy v rámci poskytovania akútnej a urgentnej medicíny, a tak sa pacienti, ako aj zamestnanci môžu tešiť na nové moderné priestory s novými procesmi,“ uviedol Beňa.
Významnou investíciou v nemocnici je aj modernizácia denného psychiatrického stacionára v budove Polikliniky na Triede SNP. Projekt za viac ako 550.000 eur vytvoril moderné a funkčne riešené prostredie pre komplexnú a individualizovanú starostlivosť. Podľa prednostu I. psychiatrickej kliniky Jozefa Dragašeka ide o „významný míľnik v rozvoji starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami a je súčasťou postupného dobudovania siete psychiatrických stacionárov“.
Nový endoskopický trakt vybudovaný za viac ako 450.000 eur je najväčšou modernizáciou v histórii urologickej kliniky. Moderné technologické vybavenie, ktoré v tomto areáli doposiaľ chýbalo, podľa nemocnice umožňuje presnejšiu diagnostiku a šetrnejšie zákroky pri ochoreniach močového systému. „Súčasťou projektu bola komplexná rekonštrukcia endoskopickej operačnej sály s operačným stolom a integrovaným RTG prístrojom. Investícia zahŕňala aj kompletnú obnovu vzduchotechniky v celom novom trakte, čím pracovisko spĺňa vysoké hygienické štandardy a poskytuje kvalitné podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ priblížil zástupca prednostu urologickej kliniky Jaroslav Beck.
Projekty modernizácie zdravotníckej infraštruktúry sú spolufinancované z plánu obnovy.