UNLP Košice testuje na COVID-19 aj v areáli na Rastislavovej ulici

Košice 2. septembra (TASR) – Mobilné odberové miesto (MOM) s testovaním na ochorenie COVID-19 zriadila košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) vo svojom areáli na Rastislavovej ulici. Nachádza sa na hlavnej trase areálu, približne 70 metrov od hlavného vstupu, informovala vo štvrtok hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



„Nové mobilné odberové miesto slúži najmä verejnosti na testovanie antigénovými testami. Platba je štandardná päť eur, pričom je možné platiť v hotovosti alebo kartou,“ uviedol výkonný riaditeľ UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa.



Okrem toho je MOM podľa neho určené aj pre pacientov UNLP či Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ), ktorí potrebujú PCR test pred hospitalizáciou, prípadne je im indikované testovanie lekárom pred vyšetrením. „Na toto testovanie prídu pacienti s výmenným lístkom od príslušného lekára,“ dodal Beňa.



MOM na Rastislavovej je verejnosti k dispozícii počas pracovných dní od 7.30 do 11.30 h. Záujemcovia môžu naďalej využiť aj MOM na Ipeľskej ulici v areáli nemocnice na Triede SNP, a to od pondelka do piatka od 7.30 do 15.30 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h. Počas štátnych sviatkov sa testovanie nevykonáva.