Košická nemocnica je na zhoršujúci sa vývoj pandémie pripravená

Košice 30. septembra (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice tvrdí, že na zhoršujúci sa vývoj šírenia ochorenia COVID-19 je pripravená. TASR o tom informovala Monika Krišková z komunikačného oddelenia nemocnice s tým, že aktuálne je v UNLP hospitalizovaných 12 pacientov nakazených novým koronavírusom. Jeden pacient je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a jedna pacientka dýcha kyslík prostredníctvom masky.



„Situácia na Slovensku má stúpajúci trend v počte nakazených vírusom COVID-19, no v Košiciach je zatiaľ relatívne pokojná. UNLP je v tejto chvíli jednou z najlepšie pripravených nemocníc na Slovensku,“ uviedol prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Pavol Jarčuška, ktorý je zároveň predsedom konzília epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov SR.



Ako spresnil generálny riaditeľ nemocnice Vladimír Grešš, personálne i lôžkové kapacity majú pripravené a vedia ich prispôsobiť rýchlo sa meniacej epidemiologickej situácii. „Zásoby liekov, zdravotníckeho materiálu a ochranných pracovných pomôcok máme v súlade so zákonom a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR dostatočné,“ dodal.



Košická nemocnica od začiatku vypuknutia pandémie nového koronavírusu otestovala viac ako 10.000 ľudí. Od minulej stredy (23. 9.) sú pacienti testovaní v novozriadenom veľkokapacitnom odberovom mieste na Ipeľskej ulici. Aktuálne testujú zhruba 300 ľudí denne. „Naši zamestnanci sú pripravení odobrať do 1000 vzoriek denne, čo by si už ale vyžadovalo obmedzenie činnosti niektorých pracovísk nemocnice,“ uviedol výkonný riaditeľ nemocnice Peter Kizek.



Od polovice septembra testujú na COVID-19 aj pacientov pred ich plánovanými zákrokmi. Ide zhruba o 50 až 150 pacientov denne, pacienti za testy neplatia. „Plánované operačné zákroky zatiaľ neodkladáme a poskytujeme ich stále v plnom rozsahu, samozrejme za sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení. Každý pacient objednaný na operačný zákrok sa musí preukázať negatívnym RT PCR testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín,“ doplnil Kizek s tým, že otestovaný pacient musí do samotnej operácie zostať v izolácii. Podľa jeho slov toto testovanie robí UNLP nad rámec aktuálnych epidemiologických opatrení.



V prípade potreby majú prístup k bezplatnému testovaniu, ktoré zabezpečujú kapacitami vlastného laboratória, aj zamestnanci nemocnice. Zároveň testujú zamestnancov každého pracoviska, kde prijali pozitívneho pacienta.



UNLP zároveň od marca nepretržite vykonáva vstupné kontroly tých, ktorí denne prichádzajú na vyšetrenie.