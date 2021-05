UNLP Košice umožní návštevy pacientov v limitovanom režime

Košice 18. mája (TASR) – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice umožní kratšie návštevy hospitalizovaných pacientov. Neobmedzené návštevy, na ktoré boli pacienti a príbuzní v minulosti zvyknutí, zatiaľ možné nie sú. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnica Monika Krišková.



Výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo pripomenul, že naďalej platí zákaz návštev hospitalizovaných pacientov v zdravotníckych zariadeniach. Nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR však umožňuje väčší rozsah výnimiek. „Vďaka tomu môže pacienta od teraz u nás navštíviť člen rodiny alebo blízky aspoň v skrátenom režime,“ uviedol.



Osoby, ktoré prídu na návštevu k hospitalizovaným do UNLP, musia v súlade s vyhláškou dodržiavať stanovené pravidlá. „Prítomná môže byť iba jedna osoba pri pacientovi v tom istom čase, pričom sa odporúča približne 15-minútová návšteva. Každý sa musí preukázať splnením predpísanej podmienky zo zákazu návštev, čiže potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 či negatívnym výsledkom testu. Návštevník nesmie mať žiadne príznaky respiračnej infekcie ani nariadené karanténne opatrenia,“ vysvetlil vedúci odboru nemocničnej hygieny a epidemiológie UNLP Ladislav Tomčo.



Návštevníci musia mať prekryté ústa a nos respirátorom kategórie FFP2 bez výdychového ventilu. Po výzve zdravotníckeho personálu si musia nechať odmerať telesnú teplotu. „Mimoriadne dôležitá je aj hygiena rúk. Každý musí vykonať správne hygienickú dezinfekciu rúk pri vstupe do UNLP, respektíve na lôžkové oddelenie,“ dodal Tomčo s tým, že návšteva pacienta sa musí zapísať do evidencie návštev na lôžkovom oddelení. V prípadoch mobilných pacientov, ktorým to ošetrujúci lekár povolí, sa môžu absolvovať návštevy aj v exteriéri, napríklad v nemocničnom parku.



Návštevné hodiny sú v stredu, sobotu a nedeľu, a to v čase od 14.30 do 16.30 h. Usmernenia pre návštevy nemocnica zverejnila na sociálnej sieti a sú uvedené aj pri vstupe na jednotlivé lôžkové oddelenia. UNLP apeluje na ich rešpektovanie. „Pre pacienta je možnosť stretnutia s blízkymi súčasťou liečby. Buďme ohľaduplní a rešpektujme nariadenia, ktoré majú pomôcť pacientovi liečiť sa a zároveň zamedziť, aby sa počas hospitalizácie rozšírilo nebezpečné ochorenie COVID-19,“ dodal Paulo.