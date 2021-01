Univerzitnú nemocnicu v Košiciach odbremenia okolité nemocnice

Košice 11. januára (TASR) – Pracovisko Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice na Rastislavovej ulici slúži od pondelka výlučne pre pacientov s COVID-19, reprofilizovali aj všetky tunajšie ambulancie. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková. Podľa nej UNLP aj v súvislosti s kyslíkom potrebuje v najbližších dňoch pomoc okolitých nemocníc. V UNLP po novom vypomáhajú i kňazi.



Obsadenosť lôžok UNLP aktuálne dosahuje takmer 90 percent, evidujú 268 hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19. V kritickom stave na umelej pľúcnej ventilácii je 20 pacientov.



Problémy ďalšieho zvyšovania kapacity lôžok pre pacientov nakazených novým koronavírusom okrem personálneho zabezpečenia spôsobuje momentálne aj technický limit pri dodávke medicinálneho kyslíka. „Jeho spotreba nám od mája 2020 doteraz stúpla o 600 percent. Navýšenie kapacity by malo byť zvládnuté do siedmich maximálne 14 dní,“ spresnil generálny riaditeľ nemocnice Vladimír Grešš. Aj v súvislosti s tým potrebujú v najbližších dňoch pomoc okolitých nemocníc, ktoré by ich mohli denne odbremeniť približne o desať až 15 pacientov. „Pomôže nám to, kým vyriešime technické navýšenie kapacity kyslíka. Následne budeme môcť zabezpečiť ďalšie navýšenie už pripravených lôžok. Bude to šesť lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou a ďalších 42 bežných 'COVID lôžok' s kyslíkom,“ uviedol výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo.



Ambulancie v tzv. Starej nemocnici na Rastislavovej ulici od pondelka až do odvolania slúžia len pre zdravotné úkony pre pacientov s COVID-19, prípadne pre ľudí s podozrením na toto ochorenie. „Prosíme našich pacientov, predovšetkým budúce mamičky, prípadne matky krátko po pôrode, ktoré využívajú tunajšie neonatologické alebo gynekologické ambulancie, aby kontaktovali svojich lekárov, budú ich informovať o ďalšom postupe. Pracovisko na Triede SNP je im plne k dispozícii,“ uvádza nemocnica. Pre pacientov, ktorí nie sú nakazení novým koronavírusom, slúži tzv. Nová nemocnica. V prípade akútnych stavov a neodkladnej zdravotnej starostlivosti je potrebné, aby vyhľadali zdravotnú starostlivosť na Oddelení urgentného príjmu na pracovisku na Triede SNP.



UNLP má v karanténe aktuálne 170 zamestnancov, požiadala o ďalších 70 medikov z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach, a to najmä z odborov všeobecné lekárstvo, stomatológia a ošetrovateľstvo. Na rôznych nemocničných klinikách a oddeleniach od pondelka vypomáha aj 24 kňazov z Košickej arcidiecézy. Piati z nich prejavili záujem, že chcú pôsobiť priamo na tzv. COVID oddeleniach, sami uvedené ochorenie prekonali. Pomáhať tak budú v zóne na Rastislavovej ulici. Ostatní budú pracovať v očkovacom centre a tiež v tzv. bielej nemocnici na Triede SNP. „Pomôžu tak odbremeniť vyčerpaný personál. Určite pomôžu aj pacientom, ktorých nemôžu v tejto situácii navštíviť blízki a príbuzní, dobrým slovom dokážu veľmi pomôcť,“ dodal výkonný riaditeľ UNLP pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek.