UNLP Košice v týchto dňoch eviduje nárast počtu kolapsov z tepla

Košice 8. júla (TASR) - Päť až sedem ľudí denne po kolapse z tepla ošetrujú v týchto dňoch v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice na Triede SNP. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že ide o rôzne vekové kategórie.



Podľa jej slov zdravotníci na uvedenom pracovisku zaznamenávali v uplynulom týždni tri kolapsy denne. V týchto dňoch, keď teploty stúpajú nad 30 stupňov Celzia, sa tento počet zvýšil.



Primárka oddelenia urgentného príjmu Ivana Jurčová upozorňuje, že kritickejšie bývajú kolapsy u starších ľudí. Seniori totiž všeobecne menej prijímajú tekutiny a nepociťujú smäd. Preto je podľa nej nevyhnutné zvýšiť dohľad okolia. Znížený pocit smädu je pritom hlavne u imobilných, ležiacich pacientov. „Tam je problematickejšie dopĺňať tekutiny, preto sa o to musí postarať okolie. Aj napriek tomu, že pacient tekutinu priamo odmieta,“ dodala.



Medzi kolapsovými stavmi sú aj mladšie ročníky. Ide väčšinou o ľudí, ktorí sú vystavení celodennej práci na slnku. „Mali sme aj čašníka, ktorý vyhľadal našu pomoc až v nočných hodinách. Mnoho mladších ľudí prichádza práve v tom čase, hoci sa zle cítia celý deň,“ povedala Jurčová s tým, že pomoc je potrebné vyhľadať včas a situáciu by nemali podceňovať ani zamestnávatelia.



Na druhom nemocničnom urgente v Košiciach, na IV. internej klinike v areáli na Rastislavovej ulici, zdravotníci neevidujú zvýšený príjem pacientov v kolapsových stavoch z tepla. „Ide skôr o kolapsy u tých pacientov, ktorí majú aj iné pridružené ochorenia,“ povedal prednosta IV. internej kliniky UNLP Košice Martin Javorský.



Nemocnica pripomína, že zabrániť kolapsu z tepla možno prijímaním množstva tekutín a nosením vody so sebou, vyhýbaniu sa slnku počas obeda a v popoludňajších hodinách, nosením pokrývky hlavy, ako aj používaním krémov s vyšším ochranným faktorom. „Šport, prácu na záhrade, aktívny pohyb si nechajte na ráno alebo večer. Pokiaľ musíte byť vonku aj počas dňa, noste voľné vzdušné oblečenie,“ dodáva.