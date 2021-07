UNLP Košice začala upratovať vo vlastnej réžii,má to byť efektívnejšie

Košice 29. júla (TASR) – Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) od štvrtka upratuje svoje pracoviská vo vlastnej réžii. Celkovo ide o viac ako 118.000 štvorcových metrov plochy a 4200 samostatných priestorov v oboch areáloch na Triede SNP a Rastislavovej ulici. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



„Od dnešného dňa máme vlastný personál 150 upratovačiek, ktoré sa budú starať o čistotu a hygienu našich nemocničných pracovísk. Som presvedčený, že sa nám tak podarí efektívnejšie bojovať s nemocničnými nákazami. Dôležité je aj to, že v čase pandémie je pre nás upratovanie vlastnými kapacitami oveľa efektívnejšie a rýchlejšie,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik. Pred tým, viac ako 20 rokov, nemocnica na tento účel využívala externú spoločnosť.



V oboch areáloch má nemocnica od štvrtka spolu 160 kontaktných upratovacích miest, ktoré sú pokryté personálom a príslušnou technikou. „V uplynulých týždňoch sme absolvovali intenzívne prípravy, aby bola zabezpečená technika, upratovacie sady a ochranné pracovné pomôcky pre upratovací personál. Ďalší pracovníci sa zaškoľovali na prácu so strojovou čistiacou technikou,“ priblížil výkonný riaditeľ UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa.



Harmonogram upratovania počíta po novom s efektívnejšou a častejšou údržbou. Ide predovšetkým o tie priestory, ktoré si to vyžadujú najviac, či už operačné sály alebo jednotky intenzívnej starostlivosti. „Veľkú pozornosť sme venovali aj informovaniu našich zdravotníkov, vrchných sestier, riadiacich pracovníkov, ako aj ostatných zamestnancov o tom, ako sa bude po novom realizovať upratovanie na jednotlivých pracoviskách,“ dodal Beňa.



Medzi upratovačkami je viac než 120 zamestnankýň, ktoré aj doposiaľ upratovali v UNLP. Vedenie nemocnice sa na ich prevzatí medzi svojich zamestnancov dohodlo s doterajším dodávateľom služieb. „Napriek tomu, že naše nové pracovné sily majú veľké skúsenosti, nechceme nič podceňovať. Zvlášť v tomto období, ktoré je mimoriadne náročné na hygienu, čistotu a bezpečnosť. A tiež v čase, keď sa zdravotnícke zariadenia pripravujú na tretiu vlnu pandémie,“ skonštatoval generálny riaditeľ.



Prvotné investície UNLP na nové vybavenie predstavujú 78.000 eur, do budúcna sa však počíta s úsporou približne 200.000 eur ročne. Tieto financie plánuje vedenie použiť na ďalšie zvyšovanie čistoty a kvality hygieny.



UNLP sa tak pridala k mnohým štátnym, ale aj súkromným zdravotníckym zariadeniam, ktoré si upratujú vlastnými kapacitami. Podľa nemocnice tak môže jednoduchšie implementovať opatrenia, ktorými sa zabezpečuje príslušný hygienicko-epidemiologický štandard.