UNLP Košice zostanú po oddlžení záväzky vo výške 98 miliónov eur

Košice 11. apríla (TASR) – Ak by Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice oddlžila 90 miliónov eur, čo sú jej celkové záväzky spĺňajúce podmienky oddlženia, zostatok záväzkov nemocnice bude predstavovať 98 miliónov eur. Z toho je 48 miliónov eur po lehote splatnosti. Pre TASR to uviedla jej hovorkyňa Monika Krišková.



Cieľom UNLP je oddlžiť celú možnú sumu, teda 90 miliónov eur. Podľa jej slov by to prispelo k poklesu počtu súdnych sporov a zníženiu výšky úrokov z omeškania. "Samotné oddlženie dlhodobo nezmení finančnú situáciu nemocníc, ale krátkodobo umožní nemocniciam realizovať ďalšie úsporné opatrenia znižovaním cien nakupovaných liekov, špeciálneho zdravotného materiálu a diagnostík," vysvetlila.



Rezort zdravotníctva v marci podpísal mandátne zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa na oddlžení. Celkovo sa môžu nemocnice uchádzať o sumu v hodnote 575 miliónov eur.