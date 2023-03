UNLP Košice zrekonštruovali strechu chráneného objektu III. pavilónu

Košice 22. marca (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice ukončila rekonštrukciu strechy III. pavilónu na Rastislavovej ulici, kde je umiestnená nová magnetická rezonancia. Náklady na odstránenie havarijného stavu strechy dosiahli sumu 190.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa UNLP Monika Krišková s tým, že nemocnica do pamiatkovo chráneného objektu investovala celkovo takmer 530.000 eur.



Rekonštrukcia bola hradená najmä z kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. "Práce pri obnove kultúrnej pamiatky sa týkali najmä konštrukcie autentického zachovaného krovu, komínov a klampiarskych prvkov, ktoré majú pamiatkovú a umelecko-remeselnú hodnotu," uviedol riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa, podľa ktorého má samotný objekt prakticky 100 rokov.



V rámci rekonštrukcie strechy odstránili celú pôvodnú keramickú krytinu a nahradili ju novou. Rovnako odstránili latovanie a časti dreveného krovu, ktoré boli napadnuté hnilobou a hmyzom. Demontovali tiež všetky prvky oplechovania. "Následne sa zo všetkých historických prvkov vytvorili kópie. Okrem okrasných žľabových hákov, ktoré boli očistené, ošetrené a spätne namontované. Doplnili sme poistnú paropriepustnú kontaktnú hydroizoláciu, vymenili poškodené prvky dreveného krovu a ľanovou fermežou sme natreli vodorovné nosné prvky krovu, väzné trámy a pomúrnice, aby sa zabezpečila čo najdlhšia trvácnosť strešnej konštrukcie," doplnil vedúci oddelenia investičných činností UNLP Košice Radomír Tóth. Okrem iného do pôvodnej výšky a tvaru domurovali aj komíny.



Na oddelení rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód v uvedenom pavilóne nemocnice je od januára tohto roka v prevádzke moderný prístroj magnetickej rezonancie (MR). Pred jeho spustením do prevádzky prešiel historicky chránený objekt aj rozsiahlou vnútornou rekonštrukciou priestorov čakárne a prípravovne pre pacientov a tiež popisovacích miestností, ktoré sú súčasťou tohto moderného pracoviska MR. "Rekonštrukcia a modernizácia interiéru nášho III. pavilónu stála 338.000 eur a bola takisto hradená z kapitálových výdavkov MZ SR. V rekonštrukcii pamiatkovo chránených 100-ročných pavilónov v areáli na Rastislavovej plánujeme pokračovať," dodal Beňa.