UNLP Košice zrušila reprofilizáciu lôžok

Košice 2. mája (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice sa vracia do bežného režimu. Na základe nariadenia ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) dereprofilizovali pracovisko na Triede SNP, aj na Rastislavovej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že zákaz návštev zatiaľ trvá.



Podľa generálneho riaditeľa nemocnice Jána Slávika už väčšina oddelení a kliník funguje v „necovidovom“ režime. V UNLP je aktuálne hospitalizovaných 49 pacientov s ochorením COVID-19.



O pacientov s týmto ochorením sa naďalej budú prioritne starať zdravotníci na Klinike infektológie a cestovnej medicíny. Covidové lôžka ostanú vyčlenené aj na II. chirurgickej klinike, na Klinike úrazovej chirurgie a na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Pre gynekologické pacientky a psychiatrických pacientov ostanú vyčlenené lôžka na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a na II. psychiatrickej klinike. Všetky pracoviská sa nachádzajú na Rastislavovej ulici.



Pacienti s inými diagnózami, u ktorých sa vyskytne aj COVID-19, budú umiestnení na príslušných klinikách či oddeleniach. Na každom klinickom pracovisku zriadili takzvanú izolačnú izbu. Všetky nejasné alebo hraničné prípady budú konzultovať s infektológmi.



Situácia podľa výkonného riaditeľa nemocnice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslava Beňu zatiaľ nie je jednoduchá. „Počty covidových pacientov síce pomaly klesajú, ale pokiaľ by to išlo terajším tempom, do úplne bežného stavu, aký poznáme, by sme sa vrátili v UNLP tak o dva mesiace, čiže až cez prázdniny,“ povedal.



UNLP pripomína, že naďalej ostáva v platnosti nosenie respirátorov pri vstupe do nemocnice. Zákaz návštev potrvá predbežne ešte dva týždne. Vzhľadom na to, že je v tejto nemocnici stále najviac hospitalizovaných pacientov s COVID-19, niektoré opatrenia podľa Kriškovej budú musieť oproti iným zdravotníckym zariadeniam rušiť neskôr.



Nemocnica zároveň oznámila, že ruší triáž pacientov. Bude sa vykonávať ako súčasť štandardných postupov pracovísk, v rámci ambulancií či pri telefonickom objednávaní. „Takisto sa ruší povinné preemptívne testovanie pacientov na dôkaz prítomnosti SARS-CoV-2,“ dodala Krišková s tým, že testovanie u pacienta môže nariadiť lekár.