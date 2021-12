Linky pomoci UNLP budú cez sviatky fungovať nonstop

Košice 21. decembra (TASR) – Odborníci z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice budú počas vianočných sviatkov poskytovať duševnú pomoc na linkách pomoci nepretržite. Záujemcom ponúknu možnosť riešenia problému, prípadne odborné usmernenie či kontakty na odborníkov z oblasti duševného zdravia. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



„Na linkách naďalej ostávajú v popredí rodinné, vzťahové, pracovné a finančné problémy, pomoc blízkemu s duševným ochorením, pomoc pri zvládaní stresu, emočná a sociálna podpora pre osamelých ľudí a krízové riešenie pre osoby v núdzi,“ povedala hovorkyňa.



Linka nádeje I. psychiatrickej kliniky funguje na telefónnom čísle 055/644 1155 každý párny týždeň. Od pondelka (20. 12.) do štvrtka (23. 12.) je dostupná od 7.30 do 19.30 h. Od piatka do nedele (24. – 26. 12.) ju bude možné využiť nonstop.



Linka dôvery II. psychiatrickej kliniky býva v prevádzke na telefónnom čísle 055/ 622 2323 každý nepárny týždeň. Od pondelka 27. decembra do štvrtka 30. decembra bude fungovať od 7.30 do 19.30 h a od piatka 31. decembra do nedele 2. januára 2022 bude k dispozícii nonstop.



Telefonovanie je spoplatnené ako telefonát na pevnú linku.