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UNLP: Ôsmi mladí lekári trénovali operačné postupy v školiacom centre
Vzdelávanie bolo zamerané najmä na rekonštrukčné výkony v oblasti kolenného a ramenného kĺbu miniinvazívnymi postupmi.
Autor TASR
Košice 25. novembra (TASR) - Začínajúci lekári si mohli trénovať operačné postupy na anatomických preparátoch ľudských darcov v mobilnom školiacom centre. Ako TASR informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach Ladislava Šustová, workshop v mobilnom školiacom centre MobileLab z dánskej Kodane absolvovali ôsmi mladí lekári.
„Je dôležité, aby mali prístup k moderným formám vzdelávania a mohli si praktické zručnosti zdokonaľovať ešte predtým, ako ich využijú pri operáciách pacientov,“ uviedol riaditeľ UNLP Košice Ľuboslav Beňa. Mobilné školiace centrum poskytlo mladým lekárom z Kliniky úrazovej chirurgie a Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva možnosť zdokonaliť sa v praktických zručnostiach pod vedením troch lekárov UNLP Košice so zameraním na úrazy v oblasti športovej medicíny.
Podľa Štefana Štolfu z Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP, ktorý sa podieľal na odbornom vedení workshopu, si mladí lekári môžu osvojiť základy artroskopických operácií bez obavy poškodenia pacienta, nacvičiť aj náročnejšie operačné postupy a následne tieto vedomosti uplatniť v praxi.
Vzdelávanie bolo zamerané najmä na rekonštrukčné výkony v oblasti kolenného a ramenného kĺbu miniinvazívnymi postupmi. „Mladí lekári si precvičovali ošetrenie poškodených meniskov, rekonštrukciu predného skríženého väzu, stabilizačné operácie ramenného kĺbu či rekonštrukciu rotátorovej manžety. Súčasťou programu boli aj náročnejšie výkony, napríklad implantácia čiastočnej náhrady kolenného kĺbu a reverznej endoprotézy ramenného kĺbu,“ doplnil Štolfa.
Účastníci workshopu získali väčšiu istotu pri výkonoch, motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu a osvojili si nové operačné techniky. „Dozvedeli sme sa o tomto kamióne od nášho kolegu, ktorý pôsobí ako školiteľ. Je to skvelá príležitosť získať skúsenosti, otvoriť si obzory a prehĺbiť vedomosti v oblasti artroskopie,“ povedala Hilda Mikulová z Kliniky úrazovej chirurgie.
Ako Šustová dodala, celý priebeh kurzu sa realizoval s najvyšším rešpektom k darcom a pri prísnom dodržiavaní všetkých etických princípov medicínskeho vzdelávania.
„Je dôležité, aby mali prístup k moderným formám vzdelávania a mohli si praktické zručnosti zdokonaľovať ešte predtým, ako ich využijú pri operáciách pacientov,“ uviedol riaditeľ UNLP Košice Ľuboslav Beňa. Mobilné školiace centrum poskytlo mladým lekárom z Kliniky úrazovej chirurgie a Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva možnosť zdokonaliť sa v praktických zručnostiach pod vedením troch lekárov UNLP Košice so zameraním na úrazy v oblasti športovej medicíny.
Podľa Štefana Štolfu z Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP, ktorý sa podieľal na odbornom vedení workshopu, si mladí lekári môžu osvojiť základy artroskopických operácií bez obavy poškodenia pacienta, nacvičiť aj náročnejšie operačné postupy a následne tieto vedomosti uplatniť v praxi.
Vzdelávanie bolo zamerané najmä na rekonštrukčné výkony v oblasti kolenného a ramenného kĺbu miniinvazívnymi postupmi. „Mladí lekári si precvičovali ošetrenie poškodených meniskov, rekonštrukciu predného skríženého väzu, stabilizačné operácie ramenného kĺbu či rekonštrukciu rotátorovej manžety. Súčasťou programu boli aj náročnejšie výkony, napríklad implantácia čiastočnej náhrady kolenného kĺbu a reverznej endoprotézy ramenného kĺbu,“ doplnil Štolfa.
Účastníci workshopu získali väčšiu istotu pri výkonoch, motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu a osvojili si nové operačné techniky. „Dozvedeli sme sa o tomto kamióne od nášho kolegu, ktorý pôsobí ako školiteľ. Je to skvelá príležitosť získať skúsenosti, otvoriť si obzory a prehĺbiť vedomosti v oblasti artroskopie,“ povedala Hilda Mikulová z Kliniky úrazovej chirurgie.
Ako Šustová dodala, celý priebeh kurzu sa realizoval s najvyšším rešpektom k darcom a pri prísnom dodržiavaní všetkých etických princípov medicínskeho vzdelávania.