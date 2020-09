Nemocnica v Košiciach otvára veľkokapacitné odberové miesto

Košice 22. septembra (TASR) - Veľkokapacitné odberové miesto na testovanie na ochorenie COVID-19 otvára od stredy (23. 9.) Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach (UNLP). Nachádza sa v areáli nemocnice na Ipeľskej ulici 1 v mestskej časti Západ. Informovala o tom v utorok hovorkyňa UNLP Ivana Vaněková.



Doterajšie odberové miesto pred pavilónom II na Rastislavovej 43 bude od stredy mimo prevádzky. „Na Ipeľskú 1 sa presunie drive-in aj mobilné odberové miesto,“ uviedla hovorkyňa. K potrebe zvýšenia odberových kapacít viedla aktuálna epidemiologická situácia.



Odberové časy sú v pondelok až nedeľu od 9.00 do 12.00 h. Miesto je riadne označené dopravnými značkami, na odbery budú dohliadať aj príslušníci polície.



Objednať sa je možné prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Košice, Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) alebo UNLP.



„Počas celého pobytu v areáli musia mať pacienti nasadené rúška a dodržiavať dvojmetrové odstupy. Ak prídu osobným autom, okno musí byť až do testovania zatvorené. Žiadame, aby pacienti po vstupe do areálu nemocnice sledovali značky MOM a drive-in a dodržiavali pokyny službukonajúcich pracovníkov,“ uviedla Vaněková.