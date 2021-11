Košická UNLP pozastavuje plánované operácie a hospitalizácie

Košice 2. novembra (TASR) – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice od utorka pozastavuje plánované operácie a plánované hospitalizácie na všetkých klinikách a oddeleniach na pracovisku na Rastislavovej ulici. Ako pre TASR povedala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková, ovplyvní to stovky operácií a hospitalizácií.



"Pacienti, ktorí si nevyžadujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, budú prepustení do domáceho liečenia. Oddelenia a kliniky na Triede SNP budú preberať necovidových pacientov z pracovísk Rastislavova 43. S výnimkou vybraných ambulancií sa ukončuje aj činnosť väčšiny ambulancií na tomto pracovisku," spresnila.



V UNLP Košice je momentálne hospitalizovaných 169 pacientov s ochorením COVID-19. Za uplynulé sviatočné dni stúpol počet novoprijatých pacientov o 65. Desať pacientov je v kritickom stave, potrebujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Ďalších 20 je vo vážnom stave a potrebujú vysokoprietokový kyslík. Ako povedal generálny riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik, všetci pacienti, ktorí skončili na umelej pľúcnej ventilácii, neboli zaočkovaní. "Takmer 80 percent všetkých pacientov, ktorých UNLP prijala na hospitalizáciu od augusta, nie je očkovaných. Ešte v septembri bol pomer neočkovaných a očkovaných pacientov 90 percent ku desiatim percentám," povedal s tým, že počet očkovaných pacientov s COVID-19 sa zvyšuje v dôsledku zhoršovania epidemiologickej situácie a celkovému pribúdaniu pacientov.



V tretej vlne evidujú doposiaľ 80 úmrtí na toto ochorenie. Kým v septembri zaznamenali 31 obetí COVID-19, za október ich bolo 49. Vekový priemer pri úmrtiach je takmer 80 rokov. Vekový priemer hospitalizovaných pacientov v UNLP je 58 rokov u mužov a 62 rokov u žien.



Čo sa týka očkovania, záujem o vakcináciu proti COVID-19 sa zvýšil odkedy sa podáva tretia dávka, absolvovalo ju viac ako 3500 ľudí. Záujem o prvé dávky je podľa UNLP veľmi malý, denne sa v jej vakcinačnom centre očkuje do 30 nových záujemcov.



Táto nemocnica zaznamenáva do 20 zdravotníkov v karanténe pre ochorenie COVID-19. "Výpadok zdravotníkov kvôli ochoreniu COVID-19 určite nie je taký, ako bol pred rokom," dodala Krišková, podľa ktorej je situácia lepšia približne vďaka 80-percentnej zaočkovanosti zdravotníkov. "UNLP však nedostatok personálu pociťuje. Ide o dlhodobý problém všetkých zdravotníckych zariadení na Slovensku," doplnila.