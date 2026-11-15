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UNLP purpurovým nasvietením budovy podporí rodiny predčasniatok
Za posledných päť rokov sa na pracovisku narodilo celkovo 6975 detí.
Autor TASR
Košice 15. novembra (TASR) - Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice v nedeľu po prvý raz nasvieti budovu riaditeľstva na purpurovo pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí. Spolu s občianskym združením Malíček tým vyjadrí podporu rodinám, ktorých deti prišli na svet predčasne, a upozorní na tému predčasných pôrodov. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
Na neonatologickom pracovisku nemocnice na Triede SNP sa ročne narodí priemerne 85 detí s pôrodnou hmotnosťou do 1500 gramov a vyše 200 rizikových novorodencov s hmotnosťou od 1500 do 2500 gramov. Podľa primára neonatologického oddelenia Petra Krcha zvyšujú riziko predčasných pôrodov aj sociálno-ekonomické faktory, napríklad nezamestnanosť či nedostatočné základné životné istoty. S týmito okolnosťami sa spája aj najvyšší výskyt predčasných pôrodov na východnom Slovensku.
Za posledných päť rokov sa na pracovisku narodilo celkovo 6975 detí. „Keďže sa u nás koncentrujú najkomplikovanejšie prípady z deviatich nemocníc a občas aj z Prešovského kraja, približne 1000 detí potrebovalo našu špecializovanú starostlivosť pre nízku pôrodnú hmotnosť alebo vrodené vývinové chyby,“ uviedol Krcho.
Dôležitou súčasťou starostlivosti je podľa neho prítomnosť matky počas hospitalizácie. „Vidíme, že deti, ktorých matky sú s nimi, mávajú menej komplikácií, rýchlejšie napredujú a skôr dosahujú vyšší príjem materského mlieka. Na našom pracovisku máme 35 lôžok pre novorodencov a aj 35 lôžok pre matky, čo je kľúčový faktor,“ priblížil primár.
Pracovisko chce ďalej rozvíjať projekt Mikroneo, ktorý vznikol v rámci cezhraničnej spolupráce s nemocnicou v maďarskom Miškolci. V jeho rámci jej odovzdáva skúsenosti s takzvanými mikrometódami, ktoré umožňujú vyšetriť viacero parametrov z veľmi malého množstva krvi priamo na oddelení. „Pri bežnom odbere zo žily potrebujeme približne 500 mikrolitrov krvi, zatiaľ čo naša nová metóda dokáže veľmi presné vyšetrenie urobiť už z 30 mikrolitrov,“ vysvetlil Krcho. Len pri vyšetreniach bilirubínu tak podľa neho ročne ušetria približne liter krvi. Výhodou je aj rýchlosť získania výsledkov, ktorá umožňuje rýchlejšie rozhodovať o ďalšom postupe.
O prepustení domov rozhoduje klinický stav dieťaťa a stabilita jeho kardiovaskulárneho systému, pľúc a dýchania. „Zvyčajne prepúšťame deti pri hmotnosti nad 2000 gramov, približne v 35. až 36. týždni gestačného veku. Samotná hmotnosť však nie je jediným rozhodujúcim kritériom,“ zdôraznil Krcho.
Na neonatologickom pracovisku nemocnice na Triede SNP sa ročne narodí priemerne 85 detí s pôrodnou hmotnosťou do 1500 gramov a vyše 200 rizikových novorodencov s hmotnosťou od 1500 do 2500 gramov. Podľa primára neonatologického oddelenia Petra Krcha zvyšujú riziko predčasných pôrodov aj sociálno-ekonomické faktory, napríklad nezamestnanosť či nedostatočné základné životné istoty. S týmito okolnosťami sa spája aj najvyšší výskyt predčasných pôrodov na východnom Slovensku.
Za posledných päť rokov sa na pracovisku narodilo celkovo 6975 detí. „Keďže sa u nás koncentrujú najkomplikovanejšie prípady z deviatich nemocníc a občas aj z Prešovského kraja, približne 1000 detí potrebovalo našu špecializovanú starostlivosť pre nízku pôrodnú hmotnosť alebo vrodené vývinové chyby,“ uviedol Krcho.
Dôležitou súčasťou starostlivosti je podľa neho prítomnosť matky počas hospitalizácie. „Vidíme, že deti, ktorých matky sú s nimi, mávajú menej komplikácií, rýchlejšie napredujú a skôr dosahujú vyšší príjem materského mlieka. Na našom pracovisku máme 35 lôžok pre novorodencov a aj 35 lôžok pre matky, čo je kľúčový faktor,“ priblížil primár.
Pracovisko chce ďalej rozvíjať projekt Mikroneo, ktorý vznikol v rámci cezhraničnej spolupráce s nemocnicou v maďarskom Miškolci. V jeho rámci jej odovzdáva skúsenosti s takzvanými mikrometódami, ktoré umožňujú vyšetriť viacero parametrov z veľmi malého množstva krvi priamo na oddelení. „Pri bežnom odbere zo žily potrebujeme približne 500 mikrolitrov krvi, zatiaľ čo naša nová metóda dokáže veľmi presné vyšetrenie urobiť už z 30 mikrolitrov,“ vysvetlil Krcho. Len pri vyšetreniach bilirubínu tak podľa neho ročne ušetria približne liter krvi. Výhodou je aj rýchlosť získania výsledkov, ktorá umožňuje rýchlejšie rozhodovať o ďalšom postupe.
O prepustení domov rozhoduje klinický stav dieťaťa a stabilita jeho kardiovaskulárneho systému, pľúc a dýchania. „Zvyčajne prepúšťame deti pri hmotnosti nad 2000 gramov, približne v 35. až 36. týždni gestačného veku. Samotná hmotnosť však nie je jediným rozhodujúcim kritériom,“ zdôraznil Krcho.