UNLP: V prípade odchodu lekárov by sa opatrenia nedotkli pacientov

Košice 23. novembra (TASR) - Košická univerzitná nemocnica chce v prípade nestiahnutia výpovedí lekárov zrealizovať opatrenia tak, aby sa to nedotklo pacientov. Potvrdil to jej riaditeľ Ľuboslav Beňa, ktorý však verí, že k odchodu nedôjde a lekárski odborári sa s vládou dohodnú. V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) Košice podalo výpovede 227 z 907 lekárov, čo je 25 percent.



Momentálne sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v UNLP podľa nemocnice nič nemení, kliniky a oddelenia fungujú bezo zmien a obmedzení. UNLP neeviduje ani zvýšené čerpanie dovoleniek z dôvodu podaných výpovedí lekárov a neeviduje ani nové výpovede. Potvrdila, že jeden lekár neudelil súhlas s prácou nadčas nad zákonný rámec, čo predtým spomínali odborári.



"Sme pripravení na prípadnú krízovú situáciu spôsobenú výpoveďami lekárov a naše aktivity budeme koordinovať so všetkými zdravotníckymi zariadeniami v Košiciach, s ktorými máme fungujúce memorandá o spolupráci a vzájomnej pomoci, a podľa inštrukcií z ministerstva zdravotníctva," deklaroval Beňa. Poukázal na to, že zdravotná starostlivosť bude v druhej najväčšej slovenskej nemocnici poskytovaná nepretržite a že napríklad nikto zo zdravotníkov z gynekologických a neonatologických pracovísk výpoveď nedal.



"Pokiaľ ide o ostatné medicínske pracoviská, v prípade niektorých budeme musieť určite zrealizovať organizačné zmeny. Ale budeme ich realizovať tak, aby sa to nedotklo pacientov, respektíve aby sa ich to dotklo v čo najmenšej miere," doplnil Beňa. Pripravený režim nevyhnutných opatrení sa bude podľa jeho slov realizovať iba v tom prípade, keď bude jasné, že boli vyčerpané všetky možnosti dohody.