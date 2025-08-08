< sekcia Regióny
UNLP vyhlásila obstarávanie na modernizáciu psychiatrického pavilónu
Autor TASR
Košice 8. augusta (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice plánuje modernizáciu priestorov psychiatrického pavilónu. V uplynulých dňoch vyhlásila verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške takmer 8,56 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Rekonštrukcia ústavného psychiatrického zariadenia má za cieľ humanizáciu podmienok pre hospitalizáciu, čiže redukciu počtu pacientov na izbe so samostatným sanitárnym zariadením. Cieľom je destigmatizácia, optimalizácia bezpečnostného režimu ústavného zariadenia poskytujúceho psychiatrickú starostlivosť,“ uvádza sa v oznámení.
Podľa súťažných podkladov ide o modernizáciu VII. pavilónu s jestvujúcou prístavbou bloku auly. Zámerom rekonštrukcie je obnovenie takého stavu, v ktorom budú vytvorené podmienky na bezpečné vykonávanie požadovaných funkcií - psychiatrickej kliniky a na zvýšenie hygienických a prevádzkových štandardov. Práce by mali trvať približne pol roka.
