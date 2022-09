UNLP začína očkovať vakcínou proti variantu omikron aj bez registrácie

Košice 21. septembra (TASR) - Vakcínu proti ochoreniu COVID-19 zameranú na variant omikron začnú vo vakcinačnom centre Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice podávať bez registrácie od štvrtka (22. 9.) od 12.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



"Podľa aktuálnych pokynov Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR budeme podávať aj novú adaptovanú vakcínu Pfizer/Omikron, aby sa zabezpečila lepšia ochrana proti aktuálne dominantnému variantu omikron," uviedol zástupca prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Martin Novotný. UNLP zatiaľ nedisponuje novou adaptovanou vakcínou Spikevax-Moderna.



Novotný pripomenul, že vakcíny zamerané na omikron možno podať iba tým, ktorí už absolvovali základné očkovanie pôvodnými vakcínami proti COVID-19. Ide tak o posilňujúcu, takzvanú booster dávku, teda tretiu či štvrtú dávku. "Vakcíny sú určené pre zdravú populáciu, ale aj pre rizikové skupiny. Tieto vakcíny je možné podať (kombinovať) po predošlej dávke akejkoľvek vakcíny proti COVID-19 dostupnej v SR vrátane vakcín Vaxzevria (AstraZeneca), JCOVDEN (Janssen) alebo Sputnik V," dodal.



Adaptované vakcíny môžu byť v UNLP podané ako prvá alebo druhá posilňujúca dávka osobám starším ako 18 rokov, a to najskôr o tri mesiace po podaní poslednej dávky. Osobám, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, je možné podať ju najskôr po troch mesiacoch od prekonania ochorenia.



V UNLP proti COVID-19 očkujú nepretržite od 27. decembra 2020. Vakcinačné centrum na Rastislavovej ulici v takzvanej starej nemocnici je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 h.



Podľa Kriškovej je v UNLP už niekoľko mesiacov hospitalizovaných okolo 20 pacientov s ochorením COVID-19, k strede je ich 23. "Sú prevažne hospitalizovaní na Klinike infektológie a cestovnej medicíny, ide o pacientov väčšinou v staršom veku s pridruženými ochoreniami," spresnila.



Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 naďalej platí v tomto zdravotníckom zariadení zákaz návštev pacientov. Osobné veci im môžu príbuzní a známi doručiť v čase od 15.00 do 16.00 h.