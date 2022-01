Adventná kvapka krvi pomohla stabilizovať zásoby košickej nemocnice

Košice 4. januára (TASR) – Adventná kvapka krvi, ktorú organizovala Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) Košice, mala mimoriadny úspech. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že UNLP sa podarilo stabilizovať zásoby krvi.



Počas adventnej výzvy doplnili zásoby krvi o necelých 640 litrov krvi. Od 6. decembra 2021, keď kampaň spustili, prišlo do konca uplynulého roka darovať krv 1625 darcov. Je to takmer o tretinu viac ako vlani za rovnaký čas. Medziročne takmer dvojnásobne stúpol aj počet prvodarcov.



Úspech dobročinnej výzvy sa tiež odrazil v doplnení rýchlo sa míňajúcich zásob Krvnej banky UNLP, ktorá transfúzne lieky distribuuje do okolitých zdravotníckych zariadení. „Kým v polovici novembra naše pracovisko avizovalo nedostatok krvných prípravkov, dnes potvrdilo štandardné a stabilné zásoby,“ povedal výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa.



Darovať krv možno stále, zdravotníci z NTS Košice sú k dispozícii denne. Objednať sa môže každý individuálne telefonicky na +421 910 833 191. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke NTS SR aj UNLP.