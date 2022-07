Modernizáciu JIS v košickej nemocnici majú dokončiť v septembri

Košice 19. júla (TASR) - Rozsiahla rekonštrukcia traktu jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice v priestoroch I. chirurgickej kliniky na Triede SNP postupuje podľa plánu. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že moderná JIS by mala byť kompletne zrekonštruovaná a uvedená do prevádzky začiatkom septembra. Modernizovať chcú aj ďalšie pracoviská.



"Zdravotná starostlivosť o pacientov sa na chirurgii posunie kvalitatívne na oveľa vyššiu úroveň. A pre zdravotníkov to bude príjemné pracovné prostredie. Z pôvodných starých nevyhovujúcich priestorov JIS ostali totiž len obvodové múry," povedal riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.



Pre pacientov po operačných zákrokoch bude mať nová JIS spolu 11 lôžok. Jedno z nich bude vyčlenené ako izolačné pre prípad, že pacient bude mať aj ochorenie COVID-19. "Budeme mať nový centrálny pult aj prístrojové vybavenie, ktoré bude plne zodpovedať náročnosti chirurgických operačných výkonov 21. storočia," dodal prednosta kliniky Jozef Radoňak.



Na I. chirurgickej klinike najčastejšie vykonávajú operácie žlčníka, pečene, pankreasu, žalúdka, nadobličiek, operácie čriev, ale aj multiorgánové odbery či transplantácie obličiek. Podľa Kriškovej za prvých šesť mesiacov tohto roka zrealizovali vyše 1420 operácií a hospitalizovaných bolo viac než 2600 pacientov.



Klinika je zároveň výučbovým pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Košice. Nedostatok zdravotníkov nepociťujú. "Chirurgická klinika patrí medzi pracoviská, o ktoré je tradične veľký záujem zo strany absolventov, mladých medikov. Rovnako však nepociťujeme ani nedostatok sestier či ďalšieho personálu," doplnil prednosta.



Rekonštrukčné práce spustili na jar, podľa vedenia UNLP ide o začiatok modernizácie medicínskych pracovísk. "Zintenzívňujeme nastavený trend menších rekonštrukcií a obnovy našich kliník či oddelení. V krátkom čase plánujeme inštaláciu a spustenie novej magnetickej rezonancie na Rastislavovej ulici," dodal Beňa s tým, že na modernizáciu nemocnice chcú využiť aj financie z Plánu obnovy a odolnosti. O finančné prostriedky z neho sa budú môcť zdravotnícke zariadenia uchádzať na jeseň.