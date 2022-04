Univerzitná nemocnica Martin ukončila činnosť vakcinačného centra

Martin 1. apríla (TASR) - Univerzitná nemocnica Martin (UNM) ukončila so súhlasom Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR k 1. aprílu činnosť vakcinačného centra. Zároveň ukončila aj prevádzku výjazdovej očkovacej služby, ktorá zabezpečovala očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb a imobilných občanov v obciach. TASR o tom informovala Zuzana Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie UNM. Dôvodom je podľa nej celoplošné zníženie záujmu o očkovanie proti ochoreniu COVID-19.



"Vakcinačné centrum UNM fungovalo od 5. januára 2021. Najskôr v areáli nemocnice, neskôr sa z kapacitných dôvodov presunulo do priestorov na ulici Sklabinskej. Do 1. apríla 2022 podali zdravotníci celkovo 82.980 očkovacích dávok, z nich bolo 80.952 vakcín od spoločnosti Pfizer/BioNTech, 1058 dávok vakcín Moderna a 970 vakcín od Astra Zeneca," uviedla Marčeková.



Podotkla, že záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 začal klesať už na začiatku tohto roka. "Od januára do apríla podali vo vakcinačnom centre UNM 8447 očkovacích dávok. Zároveň podali takmer všetky tretie dávky, ktoré mohli byť podané a záujemcovia o prvé dávky pribúdali len sporadicky. Rovnaký trend zaznamenali aj ďalšie vakcinačné centrá na Slovensku. Proces ukončenia prevádzky vakcinačného centra sa začal v spolupráci s MZ v marci," konkretizovala.



Výjazdovú očkovaciu službu, ktorá fungovala pod vakcinačným centrom, ukončili z dôvodu, že všetky zariadenia sociálnych služieb v regióne sú plne zaočkované a individuálnych nových záujemcov o očkovanie majú v kompetencii ambulantní lekári.



UNM zabezpečovala aj očkovanie detí vo vekovej kategórii od päť do 11 rokov. "Najskôr ako jedno z troch centier na Slovensku. Zdravotníci očkovali vybrané rizikové skupiny detí v tomto veku (celkovo 78 detí). Neskôr mohli vakcínu dostať všetky deti od päť rokov. Vakcinačné centrum UNM ich zaočkovalo celkovo 927. Očkovanie detí budú naďalej zabezpečovať vakcinačné centrá v Žiline a Dolnom Kubíne," dodala Marčeková.