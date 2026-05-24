Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. máj 2026Meniny má Ela
< sekcia Regióny

ÚNOS DCÉRY: Matka údajný čin zverejnila online, políciu nekontaktovala

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Policajti seneckého okresu sa dozvedeli o tomto incidente až z internetu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. mája (TASR) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci sa zaoberajú objasňovaním okolností incidentu, o ktorom sa dozvedeli zo sociálnych sietí počas soboty (23. 5.). Žena zverejnila na sociálnej sieti údajný únos svojej dcéry, políciu však nekontaktovala. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

Podľa doterajších informácií mal vodič jednej z taxislužieb počas jazdy s klientkou odbočiť z dohodnutej trasy z Rovinky do Bratislavy. Pri ceste mal z vozidla vystúpiť a začať komunikovať so skupinou neznámych osôb v cudzom jazyku. „Jeho klientka, ktorá sa nachádzala v tom čase vo vozidle, nadobudla presvedčenie, že jej hrozí nebezpečenstvo. Z vozidla vystúpila a z miesta odišla. S touto skúsenosťou sa mala telefonicky zdôveriť svojej matke, ktorá incident opísala ako pokus o únos a zverejnila ho na sociálnej sieti namiesto toho, aby kontaktovala Policajný zbor,“ spresnila policajná hovorkyňa.

Policajti seneckého okresu sa dozvedeli o tomto incidente až z internetu. „Bezprostredne po prijatí tejto informácie začali jej okolnosti preverovať. Ich dôsledným preverením sa však hodnovernosť informácie zverejnenej na sociálnych sieťach nepotvrdila,“ uviedla Šimková.

Polícia verejnosti odporúča, aby v takýchto prípadoch kontaktovala políciu bezodkladne na bezplatnom čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení a udalosť oficiálne nahlásila, namiesto zverejňovania príspevkov v komunitných skupinách na sociálnych sieťach.

.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

A. Világi: Až prax ukáže, či nové pravidlá skultivujú NR SR

Najlepšia pizza na svete za 6 eur? Tá je jedine v Neapole

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1