ÚNOS DCÉRY: Matka údajný čin zverejnila online, políciu nekontaktovala
Policajti seneckého okresu sa dozvedeli o tomto incidente až z internetu.
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci sa zaoberajú objasňovaním okolností incidentu, o ktorom sa dozvedeli zo sociálnych sietí počas soboty (23. 5.). Žena zverejnila na sociálnej sieti údajný únos svojej dcéry, políciu však nekontaktovala. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Podľa doterajších informácií mal vodič jednej z taxislužieb počas jazdy s klientkou odbočiť z dohodnutej trasy z Rovinky do Bratislavy. Pri ceste mal z vozidla vystúpiť a začať komunikovať so skupinou neznámych osôb v cudzom jazyku. „Jeho klientka, ktorá sa nachádzala v tom čase vo vozidle, nadobudla presvedčenie, že jej hrozí nebezpečenstvo. Z vozidla vystúpila a z miesta odišla. S touto skúsenosťou sa mala telefonicky zdôveriť svojej matke, ktorá incident opísala ako pokus o únos a zverejnila ho na sociálnej sieti namiesto toho, aby kontaktovala Policajný zbor,“ spresnila policajná hovorkyňa.
Policajti seneckého okresu sa dozvedeli o tomto incidente až z internetu. „Bezprostredne po prijatí tejto informácie začali jej okolnosti preverovať. Ich dôsledným preverením sa však hodnovernosť informácie zverejnenej na sociálnych sieťach nepotvrdila,“ uviedla Šimková.
Polícia verejnosti odporúča, aby v takýchto prípadoch kontaktovala políciu bezodkladne na bezplatnom čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení a udalosť oficiálne nahlásila, namiesto zverejňovania príspevkov v komunitných skupinách na sociálnych sieťach.
