HROMADNÉ PREPÚŠŤANIE: Plánujú v tejto nemocnici
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Univerzitná nemocnica s poliklinikou (UNsP) Milosrdní bratia v Bratislave plánuje hromadne prepustiť približne 90 zamestnancov. Ako vysvetlila, prechádza náročným obdobím, preto zriaďovateľ nemocnice rozhodol o jej reprofilizácii. V rámci nej sa má upraviť štruktúra poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak, aby bola existencia nemocnice finančne udržateľná, a aby mohla pokračovať vo svojej činnosti. TASR o tom informovali z nemocnice.
„V súlade so zákonom sme informovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny o zámere hromadného prepúšťania približne 90 zamestnancov. Po ohlásení tohto zámeru intenzívne pracujeme na využití všetkých možností smerujúcich k zmierneniu jeho dopadov. Našou prioritou je zachovať kvalitnú starostlivosť v rozsahu, ktorý nám umožňuje aktuálne platné finančné krytie od jednotlivých zdravotných poisťovní. Presnú štruktúru výkonov po reprofilizácii však nateraz nie je možné konkretizovať,“ ozrejmila UNsP.
Nemocnica zdôraznila, že pokračuje vo svojej činnosti. Rehoľa ako zriaďovateľ podľa nej chce vzhľadom na dlhoročnú tradíciu nemocnicu za každú cenu zachovať. „Akonáhle budú prijaté ďalšie konkrétne rozhodnutia, budeme o nich verejnosť informovať,“ dodala UNsP.
