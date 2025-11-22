< sekcia Regióny
Upírske legendy v Trnave spoja históriu, povery a literárne mýty
Autor TASR
Trnava 22. novembra (TASR) - História, povery aj literárne mýty ožijú v Trnave počas podujatia Upírske legendy. Koná sa v sobotu a nedeľu (23. 11. ) v Kreatívnom centre Trnava.
Ako informovala Oblastná Organizácia cestovného ruchu (OOCR) v Trnave, návštevníkov čaká netradičné večerné putovanie naprieč storočiami. „Od prvej zmienky o Jure Grandovi až po slávneho Drakulu, a to v podobe živého príbehu plného napätia, symboliky a temnej atmosféry,“ uviedla.
Dvojdňové podujatie sa bude niesť v znamení legiend, histórie, strachu a povier. Účastníkov vtiahne do sveta upírskeho mýtu. „Ide o netradičné, atmosférické putovanie, ktoré spája históriu, folklór a literárnu fantáziu do jedného pútavého príbehu. Predstaví premeny upírskeho mýtu naprieč storočiami. Od ľudových povier a bizarných pohrebných rituálov cez vedecké a lekárske vysvetlenia až po umelecké interpretácie, ktoré formovali podobu tejto temnej legendy v populárnej kultúre,“ priblížili organizátori.
Podľa ich slov nejde o klasickú prehliadku, ale o živý príbeh, v ktorom ožívajú históriou inšpirované postavy, dobová atmosféra a mrazivá symbolika. „Diváci sa tak stanú súčasťou mysteriózneho rozprávania, ktoré balansuje na hranici medzi realitou a legendou. Termíny podujatia sú v sobotu o 17.00, 18.00 a 19.00 h a v nedeľu o 18.00 a 19.00 h.,“ doplnila OOCR.
