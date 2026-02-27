Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
UPJŠ chce odkúpiť a zrekonštruovať parkovisko v areáli nemocnice

Na snímke Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Nevyhovujúci stav parkoviska pred budovou polikliniky a teoretických ústavov, ktoré čiastočne využívajú aj zamestnanci a študenti fakulty, súčasné vedenie univerzity eviduje už niekoľko rokov.

Autor TASR
Košice 27. februára (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plánuje po prevode pozemkov zrekonštruovať parkovisko medzi budovou polikliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice a budovou Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP. Cieľom je zvýšiť počet parkovacích miest pre študentov a zamestnancov fakulty, ako aj zdravotnícky personál a pacientov nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.

Nevyhovujúci stav parkoviska pred budovou polikliniky a teoretických ústavov, ktoré čiastočne využívajú aj zamestnanci a študenti fakulty, súčasné vedenie univerzity eviduje už niekoľko rokov. Riešením by mal byť plánovaný odpredaj za znaleckú cenu, pričom priestory budú naďalej slúžiť dominantne dvom štátnym inštitúciám.

Z uvedených dôvodov sme po spoločných rokovaniach s vedením UNLP pristúpili k prevodu pozemku medzi univerzitnou nemocnicou a univerzitou. Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu parkoviska a alarmujúcej situácie s parkovaním by sme radi začali s jeho rekonštrukciou najskôr, ako to bude možné. Verím, že sa nám podarí vyriešiť situáciu k spokojnosti všetkých zúčastnených,“ uviedol v súvislosti so zámerom prevodu časti parkoviska spolu s takzvaným rondelom rektor univerzity Daniel Pella. Kryté parkovisko pod rondelom nemocnica uzavrela v októbri 2021 pre jeho mimoriadne zlý technický stav.

Vedenie nemocnice víta plány UPJŠ. „Pri vzájomných rokovaniach z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu parkoviska sme identifikovali všetky možnosti na jeho obnovu a zvýšenie počtu parkovacích miest a som rád, že UPJŠ prejavila ochotu investovať do tohto celku s možnosťou vytvoriť hybridné parkovanie pre obe inštitúcie - zamestnancov a študentov UPJŠ, ako aj pre pacientov a personál našej nemocnice,“ uviedol pre TASR riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.

Spresnil, že z dôvodu porušenej statiky rondelu bola jedinou možnosťou jeho demolácia a následná nová výstavba, čo vzhľadom na rozsah investície nebolo možné zabezpečiť z vlastných zdrojov nemocnice. „V rámci žiadostí o investície z kapitálových zdrojov Ministerstva zdravotníctva SR sa prioritne venujeme aktivitám súvisiacim s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a možnostiam výziev štrukturálnych fondov, ktoré sú účelovo viazané a nie definované žiadateľom. Tu, žiaľ, nebol predpoklad vyhlásenia výzvy, v ktorej by sa dali adresovať potreby parkovania,“ dodal.

Lekárske odborové združenie (LOZ) na utorkovej (24. 2.) tlačovej konferencii okrem iného poukázalo na problémy s parkovaním v UNLP. Predseda základnej odborovej organizácie LOZ UNLP Košice Peter Zimmermann kritizoval, že nemocnica upustila z plánu rekonštrukcie parkoviska. V súvislosti s pripravovaným predajom jeho časti a rondelu vyjadril pochybnosti o tom, ako bude parkovanie fungovať. Následne po štvrtkovom (26. 2.) rokovaní na UPJŠ uviedol, že sa s rektorom zhodli na tom, že rekonštrukcia parkoviska prinesenie nielen zvýšenie počtu parkovacích miest, ale aj zveľadenie doteraz zanedbaného areálu.
.

