< sekcia Regióny
UPJŠ chce odkúpiť a zrekonštruovať parkovisko v areáli nemocnice
Nevyhovujúci stav parkoviska pred budovou polikliniky a teoretických ústavov, ktoré čiastočne využívajú aj zamestnanci a študenti fakulty, súčasné vedenie univerzity eviduje už niekoľko rokov.
Autor TASR
Košice 27. februára (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plánuje po prevode pozemkov zrekonštruovať parkovisko medzi budovou polikliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice a budovou Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP. Cieľom je zvýšiť počet parkovacích miest pre študentov a zamestnancov fakulty, ako aj zdravotnícky personál a pacientov nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.
Nevyhovujúci stav parkoviska pred budovou polikliniky a teoretických ústavov, ktoré čiastočne využívajú aj zamestnanci a študenti fakulty, súčasné vedenie univerzity eviduje už niekoľko rokov. Riešením by mal byť plánovaný odpredaj za znaleckú cenu, pričom priestory budú naďalej slúžiť dominantne dvom štátnym inštitúciám.
„Z uvedených dôvodov sme po spoločných rokovaniach s vedením UNLP pristúpili k prevodu pozemku medzi univerzitnou nemocnicou a univerzitou. Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu parkoviska a alarmujúcej situácie s parkovaním by sme radi začali s jeho rekonštrukciou najskôr, ako to bude možné. Verím, že sa nám podarí vyriešiť situáciu k spokojnosti všetkých zúčastnených,“ uviedol v súvislosti so zámerom prevodu časti parkoviska spolu s takzvaným rondelom rektor univerzity Daniel Pella. Kryté parkovisko pod rondelom nemocnica uzavrela v októbri 2021 pre jeho mimoriadne zlý technický stav.
Vedenie nemocnice víta plány UPJŠ. „Pri vzájomných rokovaniach z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu parkoviska sme identifikovali všetky možnosti na jeho obnovu a zvýšenie počtu parkovacích miest a som rád, že UPJŠ prejavila ochotu investovať do tohto celku s možnosťou vytvoriť hybridné parkovanie pre obe inštitúcie - zamestnancov a študentov UPJŠ, ako aj pre pacientov a personál našej nemocnice,“ uviedol pre TASR riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.
Spresnil, že z dôvodu porušenej statiky rondelu bola jedinou možnosťou jeho demolácia a následná nová výstavba, čo vzhľadom na rozsah investície nebolo možné zabezpečiť z vlastných zdrojov nemocnice. „V rámci žiadostí o investície z kapitálových zdrojov Ministerstva zdravotníctva SR sa prioritne venujeme aktivitám súvisiacim s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a možnostiam výziev štrukturálnych fondov, ktoré sú účelovo viazané a nie definované žiadateľom. Tu, žiaľ, nebol predpoklad vyhlásenia výzvy, v ktorej by sa dali adresovať potreby parkovania,“ dodal.
Lekárske odborové združenie (LOZ) na utorkovej (24. 2.) tlačovej konferencii okrem iného poukázalo na problémy s parkovaním v UNLP. Predseda základnej odborovej organizácie LOZ UNLP Košice Peter Zimmermann kritizoval, že nemocnica upustila z plánu rekonštrukcie parkoviska. V súvislosti s pripravovaným predajom jeho časti a rondelu vyjadril pochybnosti o tom, ako bude parkovanie fungovať. Následne po štvrtkovom (26. 2.) rokovaní na UPJŠ uviedol, že sa s rektorom zhodli na tom, že rekonštrukcia parkoviska prinesenie nielen zvýšenie počtu parkovacích miest, ale aj zveľadenie doteraz zanedbaného areálu.
Nevyhovujúci stav parkoviska pred budovou polikliniky a teoretických ústavov, ktoré čiastočne využívajú aj zamestnanci a študenti fakulty, súčasné vedenie univerzity eviduje už niekoľko rokov. Riešením by mal byť plánovaný odpredaj za znaleckú cenu, pričom priestory budú naďalej slúžiť dominantne dvom štátnym inštitúciám.
„Z uvedených dôvodov sme po spoločných rokovaniach s vedením UNLP pristúpili k prevodu pozemku medzi univerzitnou nemocnicou a univerzitou. Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu parkoviska a alarmujúcej situácie s parkovaním by sme radi začali s jeho rekonštrukciou najskôr, ako to bude možné. Verím, že sa nám podarí vyriešiť situáciu k spokojnosti všetkých zúčastnených,“ uviedol v súvislosti so zámerom prevodu časti parkoviska spolu s takzvaným rondelom rektor univerzity Daniel Pella. Kryté parkovisko pod rondelom nemocnica uzavrela v októbri 2021 pre jeho mimoriadne zlý technický stav.
Vedenie nemocnice víta plány UPJŠ. „Pri vzájomných rokovaniach z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu parkoviska sme identifikovali všetky možnosti na jeho obnovu a zvýšenie počtu parkovacích miest a som rád, že UPJŠ prejavila ochotu investovať do tohto celku s možnosťou vytvoriť hybridné parkovanie pre obe inštitúcie - zamestnancov a študentov UPJŠ, ako aj pre pacientov a personál našej nemocnice,“ uviedol pre TASR riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.
Spresnil, že z dôvodu porušenej statiky rondelu bola jedinou možnosťou jeho demolácia a následná nová výstavba, čo vzhľadom na rozsah investície nebolo možné zabezpečiť z vlastných zdrojov nemocnice. „V rámci žiadostí o investície z kapitálových zdrojov Ministerstva zdravotníctva SR sa prioritne venujeme aktivitám súvisiacim s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a možnostiam výziev štrukturálnych fondov, ktoré sú účelovo viazané a nie definované žiadateľom. Tu, žiaľ, nebol predpoklad vyhlásenia výzvy, v ktorej by sa dali adresovať potreby parkovania,“ dodal.
Lekárske odborové združenie (LOZ) na utorkovej (24. 2.) tlačovej konferencii okrem iného poukázalo na problémy s parkovaním v UNLP. Predseda základnej odborovej organizácie LOZ UNLP Košice Peter Zimmermann kritizoval, že nemocnica upustila z plánu rekonštrukcie parkoviska. V súvislosti s pripravovaným predajom jeho časti a rondelu vyjadril pochybnosti o tom, ako bude parkovanie fungovať. Následne po štvrtkovom (26. 2.) rokovaní na UPJŠ uviedol, že sa s rektorom zhodli na tom, že rekonštrukcia parkoviska prinesenie nielen zvýšenie počtu parkovacích miest, ale aj zveľadenie doteraz zanedbaného areálu.