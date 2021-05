UPJŠ chce zrealizovať 40 vylepšení pracovného prostredia výskumníkov

Košice 1. mája (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plánuje počas najbližších dvoch rokov zrealizovať 40 vylepšení v oblasti kvality svojho pracovného prostredia a získať tak medzinárodne uznávané ocenenie HR Excellence in Research. Zámerom vedenia je zároveň zlepšiť podmienky a príležitosti pre profesionálny rozvoj výskumných pracovníkov. Poradným orgánom pri napĺňaní tejto vízie má byť Rada pre vnútorné overovanie kvality, ktorú UPJŠ oficiálne zriadila v piatok 30. apríla.



Podľa slov hovorcu UPJŠ v Košiciach Tomáša Zavatčana sa záväzok rozvoja pracovného prostredia vedenie rozhodlo prijať na základe Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (The Human Resources Strategy for Researchers). O svojom zámere informovalo Európsku komisiu už v januári 2020. Ako doplnil, úlohou novo menovanej Rady pre vnútorné overovanie kvality, v ktorej sú zastúpení študenti a zástupcovia súkromného sektora, štátnej a verejnej správy, má byť "podpora a rozvoj vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, kvality výskumných, vývojových, umeleckých alebo ďalších tvorivých a podporných činností".



Súčasťou zvyšovania štandardov kvality má byť podľa prorektora pre informatizáciu a riadenie kvality Gabriela Semanišina aj snaha vedenia ponúkať študentom atraktívne študijné programy a absolventom garantovať uplatnenie na trhu práce. Naplniť ju má zapojenie ďalších odborníkov z praxe a tiež študentov do tvorby a monitorovania konkrétnych študijných programov.



"Verím, že aplikáciou najvyšších štandardov zatraktívnime štúdium a vedecký výskum u nás a zvýšime náš vplyv na ekonomicko-spoločenské procesy nielen v Košiciach," uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák, pričom poznamenal, že zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelania je "nikdy nekončiacim procesom".