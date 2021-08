Univerzita v Košiciach sa stala partnerom medzinárodného projektu

Košice 21. augusta (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je jedným z partnerov medzinárodného projektu zameraného na podporu inovácií a podnikania. Projekt InnoChange: Podpora zmeny a budovanie kapacít smerom k inovatívnym a podnikateľským univerzitám je financovaný zo zdrojov Európskeho inovačného a technologického inštitútu. O projekte TASR informoval tlačový referent UPJŠ v Košiciach Tomáš Zavatčan.



"Cieľom projektu je zvýšiť podnikateľskú a inovačnú kapacitu a prístup inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, posilniť a lepšie sa integrovať do inovačných štruktúr v strednej a východnej Európe a zapojiť sa do nich," priblížil s tým, že za UPJŠ sa do projektu, ktorý z európskych fondov získal podporu vo výške 400.000 eur, zapojí Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov, Technologický a inovačný park a Univerzitné poradenské centrum. Ďalšími participantmi sú univerzity a inštitúcie vo Veľkej Británii, v Maďarsku, Rumunsku či Belgicku.



Silnou stránkou projektu, v rámci ktorého sa má medzi zúčastnenými subjektmi budovať sieť spolupracovníkov, má byť akademický rozsah a široký záber inštitúcií od univerzitného prostredia, cez priemyselné ekosystémy až po súkromné organizácie.