UPJŠ odovzdala vianočnú zbierku trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi

Košice 18. decembra (TASR) - Vianočnú zbierku s viac ako 300 kilogramami trvanlivých potravín odovzdala v stredu pre ľudí v núdzi Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Prevzal ju riaditeľ neziskovej organizácie Oáza - Nádej pre nový život Peter Gombita.



Zbierka prebiehala od 22. novembra do 6. decembra na 17 zberných miestach na fakultách a pracoviskách univerzity, informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová. Obyvateľom zariadenia v Bernátovciach prispeli zamestnanci, študenti a ďalší dobrovoľníci.



Za UPJŠ oficiálne odovzdala vyzbierané potraviny prorektorka Monika Halánová. "Plán trvania zbierky bol pôvodne dlhší, ale keďže univerzita čelila vyhrážkam bombových útokov, boli sme nútení zbierku predčasne ukončiť s okamžitou platnosťou v súlade s bezpečnostnými opatreniami. Očakávanie, ktoré sme mali aj po predchádzajúcich skúsenostiach, neboli preto úplne naplnené, ale aj napriek tomu sa podarilo vyzbierať 21 krabíc plných trvanlivých potravín, cukroviniek a hračiek pre deti, za čo patrí všetkých zamestnancom a študentom UPJŠ, ktorí sa zapojili, obrovské poďakovanie," uviedla.



Zbierka zahŕňa cestoviny, ryžu, múku, cukor, soľ, rastlinný olej, trvanlivé mlieko, konzervy a zaváraniny a ďalšie potraviny. Vyzbierali sa aj kozmetické a hygienické potreby, detské knihy, spoločenské hry a hračky pre deti.



Riaditeľa Oázy a rímskokatolíckeho kňaza Gombitu potešilo nadviazanie užšej spolupráce s univerzitou. "To, že nenecháme jeden druhého bez pomoci, je istota, láska, to dobro v ľuďoch, že popri vlastných starostiach v práci a pri štúdiu myslia na druhých, ktorí sú na tom horšie, slabšie, trpia nedostatkom jedla alebo nemajú kde bývať. Zo svojich skúseností môžem povedať, že nezištná pomoc druhým urobí krajší a lepší život nielen tým, ktorým je pomoc venovaná, ale aj tým, ktorí túto pomoc poskytli," povedal.



V zariadení Oáza prebýva momentálne približne 350 ľudí. Potraviny pre nich zabezpečujú z viacerých zdrojov, z vlastnej farmy, z obchodných reťazcov a od sponzorov.



Vianočná zbierka bola podľa hovorkyne UPJŠ v poradí tretím charitatívnym podujatím organizovaným v spolupráci s Oázou.