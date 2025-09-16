< sekcia Regióny
UPJŠ otvorila nový akademický rok, predstavila aj nové fakultné taláre
UPJŠ ponúka v akademickom roku 2025/2026 celkovo 288 študijných odborov.
Autor TASR
Košice 16. septembra (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach začala v utorok nový akademický rok. Jej rektor Daniel Pella pri tejto príležitosti vyzdvihol úlohu univerzitného vzdelávania v dobe umelej inteligencie a moderných technológií. Na slávnostnom otvorení predstavili aj nové fakultné taláre. Dizajnovo nadväzujú na taláre vedenia univerzity, ktoré odprezentovali vlani. TASR o tom informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.
Rektor pripomenul, že kedysi vznikali univerzity preto, lebo bolo potrebné šíriť vedomosti, no odvtedy sa doba dramaticky zmenila. „Dnes sa človek, ktorý ovláda základy umelej inteligencie, dostane k obrovskému kvantu vedomostí veľmi rýchlo. Mohlo by sa nám zdať, že sa hodnota univerzít a vysokoškolského vzdelávania časom bude znižovať. No práve naopak, vzdelanie nie je len o zbieraní vedomostí či memorovaní skutočností. Poslaním univerzity je v prvom rade vychovávať a viesť študentov k logickému a konštruktívnemu mysleniu,“ povedal s tým, že nie je dôležité, čo si počas štúdia študent zapamätá, ale to, čo dokáže vytvoriť. „Len vtedy sa môže stať úspešným lídrom vo svojom budúcom pracovnom živote,“ dodal.
UPJŠ pripomína, že odev predstavuje jeden z atribútov univerzitného prostredia. Kým počas minulého otvorenia akademického roka odprezentovali taláre vedenia univerzity, tentoraz mali na sebe nové akademické odevy aj dekani, prodekani a predsedovia akademických senátov všetkých fakúlt UPJŠ. Dizajnovo na seba nadväzujú. V oboch prípadoch za nimi stojí košická módna návrhárka Louisa Dvorak.
„Základná farba talárov je čierna. Jednotlivé fakulty sa odlišujú farbou svojho loga, ktorá bola použitá na dekanských kabátcoch a na lemovaní na prodekanských talároch,“ uviedla. Taláre vedenia univerzity boli vyhotovené vo vínovočervenej farbe a zdobené zlatou výšivkou s motívom anjouovskej ľalie v plamennom ovále, ktorá sa použila aj na dekanských talároch, čím sa dosiahol jednotný vzhľad všetkých akademických odevov. Taláre predsedov fakultných akademických senátov majú jednotné bordové lemovanie.
„Nový vizuál talárov lepšie reflektuje históriu našej univerzity, jej symboly a vzťah k mestu Košice. Vďaka použitému materiálu v sebe spájajú modernosť a sviežosť s dôstojnosťou a reprezentatívnosťou. Dôležitým aspektom bolo zjednotenie vizuálu univerzitných a fakultných akademických odevov, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, že patríme k jednej inštitúcii,“ vysvetlila prorektorka pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium Monika Halánová.
UPJŠ ponúka v akademickom roku 2025/2026 celkovo 288 študijných odborov. Univerzitu by malo navštevovať viac ako 7400 študentov.
