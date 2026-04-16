UPJŠ uviedla do prevádzky unikátny skenovací elektrochemický mikroskop
Autor TASR
Košice 16. apríla (TASR) - Na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach vo štvrtok uviedli do prevádzky skenovací elektrochemický mikroskop (SECM). Podľa univerzity ide o prvé zariadenie svojho druhu na Slovensku, pričom jeho spustenie otvára nové možnosti v oblasti biomedicíny a materiálových vied na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová. Jeho predstaveniu predchádzala konferencia zameraná na najnovšie trendy od diagnostiky, cez implantáty až po využitie umelej inteligencie v zdravotníctve.
SECM umožňuje skúmať materiály a biologické procesy na mikroskopickej úrovni s mimoriadnou presnosťou - napríklad analyzovať povrchy implantátov či sledovať chemické reakcie v reálnom čase. Ako pre TASR spresnila odborná asistentka na Katedre fyzikálnej chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Jana Shepa, vďaka tomu by mohli vylepšiť elektrochemické senzory. „Sú to napríklad glukózové senzory, ktoré používajú diabetici. My sa venujeme tomu, aby sme ich vylepšili a aby sme mohli sprístupniť aj iné merania, ktoré potrebuje široká verejnosť. Lepšie pochopíme to, čo sa deje na elektróde, a na základe toho sa budeme môcť lepšie rozhodnúť, aký materiál zvoliť a ako s ním pracovať, aby sa užívateľ v konečnom dôsledku dostal k čo najlepšiemu produktu,“ povedala.
Technológia stála do 300.000 eur. Ako pre TASR uviedla vedúca katedry Ivana Šišoláková, zakúpenie unikátneho mikroskopu bolo financované prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR. Na projekte sa spolupodieľalo aj inovačné centrum spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.
Súčasťou projektu bola tiež konferencia. Jej program reflektoval aktuálne výzvy aj budúcnosť zdravotnej starostlivosti s dôrazom na inovatívne digitálne riešenia a nové príležitosti, ktoré prináša spolupráca IT sektora s vedou. Šišoláková vyzdvihla prínos konferencie, z ktorej podľa jej slov vzišlo už napríklad aj ďalšie smerovanie výskumu využitia elektrochemických senzorov, a to vo vesmírnych aplikáciách.