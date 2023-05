UPJŠ uzavrela zmluvu s českou firmou,chcú zefektívniť umelé oplodnenie

Košice 22. mája (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach uzavrela spoluprácu s českou firmou zameranú na komerčný rozvoj vznikajúceho know-how a vedecké technológie univerzity týkajúce sa umelého oplodnenia. Zástupcovia UPJŠ a investora o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii.



Spolupráca nadväzuje na transfer pokrokovej technológie pre metódu in vitro fertilizácie (IVF) objavenej v laboratóriách UPJŠ. Zefektívnenie umelého oplodnenia z dielne univerzity by sa tak malo dostať do praxe. V rámci Slovenska sa podľa univerzity vytvára unikátne partnerstvo výskumného prostredia so zahraničnou holdingovou spoločnosťou, ktoré sa formovalo prostredníctvom Technologického a inovačného parku UPJŠ (TIP-UPJŠ).



"Ide o klasickú symbiózu základného výskumu, ktorý bol realizovaný v prostredí našej Lekárskej fakulty, ale aj v prostredí našich partnerských univerzít. Príbeh vzájomných rokovaní sa po roku a pol v decembri minulého roka uzavrel odpredajom duševného vlastníctva a patentovania celého toho procesu," spresnil rektor UPJŠ Pavol Sovák. Podľa neho teraz prichádza na rad vzácna etapa, v rámci ktorej budú univerzita a nový majiteľ duševného vlastníctva spolupracovať aj naďalej, čo opäť vytvára priestor pre odborné skupiny UPJŠ.



Člen správnej rady spoločnosti Faba Capital Robert Artur Pierug pre TASR uviedol, že celosvetovo vyhľadáva umelé oplodnenie 48 miliónov párov ročne, pričom toto číslo medziročne rastie o 20 až 30 percent. Metóda spočíva v tom, že sa na základe vzorky odobratej z tekutiny okolo embrya zisťuje pravdepodobnosť uchytenia v maternici.



"Pravdepodobnosť otehotnenia pri aktuálnej technológii je zhruba 30 percent. Neinvazívna metóda, s ktorou prichádzame vďaka spolupráci s UPJŠ v Košiciach, ju dokáže zvýšiť až na 70 percent, čo je celkom zásadné pre psychiku ženy a rodinu ako takú," vysvetlil generálny riaditeľ firmy Robert Flocius.