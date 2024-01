UPJŠ v Košiciach chce v rámci prijímacieho konania zaviesť psychotesty

Košice 16. januára (TASR) - Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach navrhuje zváženie zavedenia podmienky psychologických testov v rámci prijímacieho konania pre všetkých uchádzačov o štúdium. V súvislosti s bezpečnostnými opatrenia to pre TASR uviedla hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová. Pripomenula, že konkrétne opatrenia, ktoré by boli v praxi realizovateľné, bude potrebné prediskutovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



V UPJŠ sú v rámci eliminovania rizík bezpečnostné kamerové systémy a alarmy. Čo sa týka uzatvorenia univerzitných areálov a budov len pre jej študentov a zamestnancov, z hľadiska súčasnej legislatívy to nie je možné. Ako spresnila, budovy univerzity sú zo zákona prístupné a otvorené aj pre širokú verejnosť, ktorá má povolený prístup, napríklad do univerzitnej knižnice alebo na zasadnutia akademického senátu.



Kým doposiaľ rezonovala najmä téma kybernetickej bezpečnosti, dôležité je podľa univerzity aj zabezpečenie tej fyzickej. "Vedenie UPJŠ v Košiciach plánuje rokovať na túto tému s MŠVVaŠ v čo najbližšej dobe s cieľom diskusie o implementácii opatrení vedúcich k potencionálnemu zvýšeniu bezpečnosti na slovenských univerzitách," dodala Hoľanová.



Téma bezpečnosti v školách sa stala aktuálne diskutovanou po minuloročnej decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v centre Prahy. Ministerstvo vnútra SR informovalo, že sa pripravuje bezpečnostný audit v školách, ktorý má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení. Avizovalo aj prípravu dotazníka pre vysoké školy.