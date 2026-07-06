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UPJŠ v Košiciach otvára 16. ročník Univerzity bez hraníc pre deti
Univerzita umožnila bezplatnú účasť aj deviatim deťom z neziskovej organizácie Oáza - Nádej na nový život v Bernátovciach.
Autor TASR
Košice 6. júla (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach otvára v pondelok 16. ročník denného detského tábora Univerzita bez hraníc. Viac ako 50 detí si tento týždeň vyskúša štúdium na UPJŠ. Cieľom projektu je priblížiť žiakom základných škôl akademický svet hravou formou. Program pre účastníkov pripravilo všetkých päť fakúlt a štyri univerzitné pracoviská. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.
Univerzita umožnila bezplatnú účasť aj deviatim deťom z neziskovej organizácie Oáza - Nádej na nový život v Bernátovciach. „Vedenie UPJŠ v Košiciach podporuje myšlienku, že všetky deti by mali mať rovnaké právo na kvalitné vzdelanie bez ohľadu na ich pôvod, životnú situáciu, rodinné zázemie či finančné možnosti,“ uviedla hovorkyňa.
Podľa Hoľanovej sa prihlásení účastníci majú v úvode zoznámiť s prostredím UPJŠ a následne absolvujú praktické ukážky a experimenty prispôsobené ich veku a záujmom. Deti budú mať možnosť vyskúšať si priebeh imatrikulácie a promócie. Okrem toho si budú môcť vyskúšať simulovaný súdny spor, základy prvej pomoci či lúštiť sériu záhad a rébusov.
Program denného detského tábora pripravila lekárska, prírodovedecká, právnická, filozofická fakulta a fakulta verejnej správy. Zapojil sa aj Ústav telesnej výchovy a športu, Univerzitná knižnica, Botanická záhrada a Univerzitné poradenské centrum.
Projekt vychádza z princípov deklarácie siete detských univerzít v Európe EUCU.NET, ktorá bola prijatá v roku 2010 v Bruseli. Prostredníctvom neho môžu deti získať nové poznatky a skúsenosti a záujem o vzdelávanie a vedu.
Univerzita umožnila bezplatnú účasť aj deviatim deťom z neziskovej organizácie Oáza - Nádej na nový život v Bernátovciach. „Vedenie UPJŠ v Košiciach podporuje myšlienku, že všetky deti by mali mať rovnaké právo na kvalitné vzdelanie bez ohľadu na ich pôvod, životnú situáciu, rodinné zázemie či finančné možnosti,“ uviedla hovorkyňa.
Podľa Hoľanovej sa prihlásení účastníci majú v úvode zoznámiť s prostredím UPJŠ a následne absolvujú praktické ukážky a experimenty prispôsobené ich veku a záujmom. Deti budú mať možnosť vyskúšať si priebeh imatrikulácie a promócie. Okrem toho si budú môcť vyskúšať simulovaný súdny spor, základy prvej pomoci či lúštiť sériu záhad a rébusov.
Program denného detského tábora pripravila lekárska, prírodovedecká, právnická, filozofická fakulta a fakulta verejnej správy. Zapojil sa aj Ústav telesnej výchovy a športu, Univerzitná knižnica, Botanická záhrada a Univerzitné poradenské centrum.
Projekt vychádza z princípov deklarácie siete detských univerzít v Európe EUCU.NET, ktorá bola prijatá v roku 2010 v Bruseli. Prostredníctvom neho môžu deti získať nové poznatky a skúsenosti a záujem o vzdelávanie a vedu.