UPJŠ v Košiciach pokračuje v rekonštrukcii budovy fakulty

Košice 17. apríla (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pokračuje v rekonštrukcii budovy prírodovedeckej fakulty takmer za dva a pol milióna eur. Pre TASR to uviedol hovorca univerzity Tomáš Zavatčan s tým, že obnova má byť hotová do konca roka.



Budova na Jesennej ulici podľa jeho slov pôsobila funkčne zastarane a infraštruktúra v nej nespĺňala najvyššie štandardy. „Časť budovy bola zrekonštruovaná v nedávnom období a aj naďalej sme hľadali zdroje na dokončenie obnovy celej budovy, aj preto sme sa zapojili do výzvy ministerstva životného prostredia,“ povedal s tým, že výzva sa týkala zníženia energetickej náročnosti. „Popri tejto rekonštrukcii sme sa rozhodli obnoviť a prispôsobiť aj vnútorné priestory,“ dodal Zavatčan.



V zmysle zmluvy o dielo je celková cena rekonštrukcie na úrovni 2,47 milióna eur s DPH. Zateplenie fasády a strechy bude z 95 percent hradené z nenávratného finančného príspevku rezortu, ktorý predstavuje viac ako 970.000 eur s DPH. „Okrem toho máme k dispozícii účelovú dotáciu vo výške 850.000 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ostatné vynaložené náklady pochádzajú z vlastných zdrojov,“ vysvetlil.



Okrem zateplenia fasády a strechy budovy je podľa Zavatčana významným prvkom projektu aj výstavba bezbariérového vstupu. Vo vnútorných priestoroch bude kompletne vymenená elektroinštalácia vrátane internetových rozvodov a kompletne budú vymenené aj vodoinštalačné rozvody spolu so sanitárnym zariadením. Samostatnou časťou rekonštrukcie v interiéri je zmena dispozície jedálne. Predtým bola výlučne výdajňou jedla, po novom bude disponovať kuchyňou, bufetom a zväčšenou jedálenskou časťou.



Po rekonštrukcii bude podľa Zavatčana k dispozícii plne funkčná moderná budova spĺňajúca štandardy 21. storočia, okrem iného aj s klimatizáciami v posluchárňach na najvyššom poschodí. Následne plánujú vytvoriť ďalšiu oddychovú zónu pre študentov fakulty.