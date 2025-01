UPJŠ vyzbierala vosk pre Ukrajinu na výrobu zákopových sviečok

Košice 14. januára (TASR) - V zbierke Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach na pomoc obyvateľom Ukrajiny, ktorých postihol vojenský konflikt, sa vyzbieralo viac ako 170 kilogramov vosku. Použitý bude na výrobu zákopových sviečok, ktoré poskytnú ľuďom teplo a svetlo v oblastiach bez elektriny. Informovala o tom hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.



Zbierka sa konala na univerzite vlani v novembri a decembri, zriadené boli dve zberné miesta. Vosk, nedopálené alebo nové sviečky, čajové sviečky alebo kahance mohli zamestnanci a študenti univerzity vhadzovať do označených škatúľ.



"V druhom ročníku zbierky sme zaznamenali obrovský záujem verejnosti, za čo vyjadrujem poďakovanie v mene celej univerzity," uviedla prorektorka UPJŠ pre vedu, výskum a agendu projektov Renáta Oriňaková. Do výzvy sa podľa hovorkyne zapojili nielen jednotlivci, ale aj celé organizácie - Úrad komisára pre deti, Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa a Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety Košice. Zbierka spájala humanitný aj ekologický rozmer.



Vyzbieraný vosk v stredu (15. 1.) prepraví univerzitné vozidlo do ukrajinského Užhorodu, k tamojšej ženskej rehoľnej spoločnosti. "Prijímateľom tejto humanitárnej pomoci sú sestry Congregatio Jesu Slovenská provincia, ktorá má v Užhorode svoje zastúpenie a pomáha vo viacerých oblastiach zabezpečovaním potrieb pre siroty, matky s deťmi, mládež, seniorov i vojnových veteránov," priblížil Eduard Buraš, ambasádor Zakarpatska a riaditeľ združenia Feman, ktoré sa venuje pomoci Ukrajine. Zákopové sviečky majú podľa neho zásadný význam pre prežitie obyvateľov postihnutých vojnou, najmä v zimných mesiacoch.



Privezený vosk sa na Ukrajine varí v hrncoch do tekutého stavu a následne nalieva do prázdnych plechoviek od trvanlivých potravín s vloženým kartónovým papierom. Zákopové sviečky pomáhajú nielen vojakom v zákopoch v čase zimy a nepriaznivého počasia, ale aj ženám a deťom, aby sa mohli zohriať, mali zdroj svetla, prípadne si mohli ohriať vodu alebo iné potraviny. Sviečky podľa Buraša vydržia horieť 16 až 18 hodín v závislosti od veľkosti plechovky. "Vďaka malým drôteným košíkom, ktoré sa položia nad túto zákopovú sviečku, je možné ohriať hrnček s vodou alebo mliekom. Matky takýmto spôsobom zohrievajú pre svoje deti nápoje a potravu. Tieto sviečky im pomáhajú prežiť. Sme veľmi radi, že dokážeme takýmto spôsobom pomôcť," uviedol.