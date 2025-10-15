< sekcia Regióny
Úplná obnova dopravy na trati pri Jablonove nad Turňou sa čaká večer
Vlaky v úseku zatiaľ prechádzajú po jednej koľaji zníženou rýchlosťou desať kilometrov za hodinu.
Autor TASR
Jablonov nad Turňou 15. októbra (TASR) - Úplné obnovenie dopravy na trati pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava predpokladá manažér železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v stredu podvečer. TASR o tom informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) s tým, že vlaky v úseku zatiaľ prechádzajú po jednej koľaji zníženou rýchlosťou desať kilometrov za hodinu a môže dochádzať k minimálnemu meškaniu spojov.
ZSSK tiež informuje, že osobné veci cestujúcich, ktorí boli priamo účastní na pondelňajšej (13. 10.) nehode, boli zozbierané a aktuálne sú uložené na železničnej stanici v Košiciach v Zákazníckom centre ZSSK. „Môžu si ich vyzdvihnúť počas otváracích hodín v čase od 6.40 do 17.50 h počas celého týždňa. V prípade potreby môžu kontaktovať centrum aj prostredníctvom e-mailu zcke1.zssk@slovakrail.sk,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček s tým, že tento kontakt je určený výlučne na komunikáciu k vyzdvihnutiu osobných vecí po nehode.
Národný dopravca konštatuje, že má uzatvorené zodpovednostné poistenie, ktoré kryje prípady nehôd. V súlade s legislatívou bude ZSSK postupne kontaktovať všetkých cestujúcich, ktorí sa nachádzali vo vlakoch R 913 a 914 z pondelkovej nehody. „Po dôkladnom vyšetrení celej udalosti a po dokázaní zodpovednosti zo strany dopravcu dôjde k odškodneniu dotknutých osôb,“ doplnil Baček.
K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo v pondelok krátko po 10.00 h. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 ľudí. Väčšina z nich sa zranila. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených. Železničnú dopravu v úseku čiastočne obnovili v utorok (14. 10.) večer.
Polícia pre nehodu začala trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Vyšetrovanie nehody vedie aj ZSSK v spolupráci so ŽSR. Paralelne prebieha aj vyšetrovanie Ministerstva dopravy SR, ktoré analyzuje okolnosti a navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.
