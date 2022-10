Uplynulú letnú sezónu hodnotia na Kežmarskom hrade pozitívne

Kežmarok 4. októbra (TASR) - Na Kežmarskom hrade nedávno oficiálne ukončili letnú turistickú sezónu, riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová ju hodnotí pozitívne. Pri porovnávaní návštevnosti s minulým rokom skonštatovala, že opäť sa do Kežmarku okrem domácej klientely vracajú aj turisti z Poľska, Česka i Maďarska. Cestu na hrad si za štyri mesiace našlo celkom viac ako 37.000 turistov.



"Išli sme do novej sezóny s veľkými obavami, keďže sme nevedeli po uvoľnení opatrení, aká bude návštevnosť. Tá bola napokon v porovnaní s minulým rokom oveľa vyššia a dosiahli sme čísla z obdobia pred pandémiou," zhodnotila riaditeľka. Percentuálne najviac návštevníkov prichádzalo zo Slovenska. "V minulom roku sme v júni evidovali 3200 návštevníkov, tento rok bol nárast viac ako dvojnásobný. V júli 2021 sme privítali 9727 turistov, tento rok ich bolo až vyše 15.000. Jediný pokles sme zaznamenali v auguste, keď prišlo o približne 2500 ľudí menej, naopak, v septembri bola návštevnosť vyššia takmer o pätinu," konkretizovala výsledky Cintulová. O úspešnosti sezóny podľa nej svedčí aj množstvo pozitívnych recenzií na stránke múzea či v knihe návštev.



Cintulová ubezpečila, že v súvislosti s energetickou krízou neplánujú obmedziť prevádzku na hrade či zatvárať niektoré expozície, hoci aj oni museli pristúpiť k úsporným opatreniam v administratíve. Okrem toho do jednotlivých častí hradu budú organizovať menšie počty vstupov pre väčšie skupiny návštevníkov. "Okrem našich expozícií, ktoré sa snažíme stále reinštalovať a obohatiť, máme aj v ďalších mesiacoch pripravené rôzne podujatia odborného či zážitkového charakteru. Sprístupnili sme už konečne aj našu výstavnú sieň, kde je nová výstava venovaná pozostalosti úspešného Kežmarčana Vladimíra Jančeka," priblížila riaditeľka s tým, že koncom roka chcú sprístupniť novú výstavu betlehemov a pripravujú aj tradičné vianočné tvorivé dielne.



V pláne majú aj investičné aktivity, ktoré by mali skvalitniť služby. "V súčasnosti napríklad prebieha v hradnej kaplnke oprava a rekonštrukcia kamenných stĺpov, na čo sme získali 10.000 eur z programu Obnov si svoj dom," dodala riaditeľka.