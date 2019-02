Uplynulý týždeň došlo v Košickom kraji k 33 dopravným nehodám

Priestupku v cestnej premávke sa dopustilo 73 chodcov, desať vodičov jazdilo pod vplyvom alkoholu a u siedmich z nich odhalili dychovou skúškou hodnotu vyššiu ako jedno promile.

Košice 4. februára (TASR) – Od začiatku tohto roka do 3. februára došlo na cestách Košického kraja k 139 dopravným nehodám, pri ktorých zahynuli traja ľudia, 21 sa zranilo ťažko a 45 utrpelo ľahké zranenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach (KR PZ) Lenka Ivanová s tým, že polícia pri kontrolách vzhľadom na nepriaznivý vývoj dopravnej situácie počas uplynulého týždňa (25.2.-3.2.) odhalila viac ako 1500 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke.



Minulý týždeň došlo na cestách Košického kraja k 33 dopravným nehodám, pričom osem z nich bolo s účasťou chodcov. Podľa doterajších zistení dve z nich zavinili práve títo účastníci cestnej premávky. Ako pripomenula, povinnosťou chodcov je používať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti ak idú po ceste v obci i mimo nej. "Pre vlastnú bezpečnosť by ich však mali za zníženej viditeľnosti chodci používať vždy, keď musia vstúpiť na vozovku, prípadne cez ňu potrebujú prejsť, a to najmä tam, kde nie sú vybudované chodníky, kde je slabé alebo dokonca žiadne pouličné osvetlenie, alebo kde chýba krajnica a chodec musí kráčať po ceste. Len tak ho môže vodič dobre, ale hlavne včas vidieť," spresnila Ivanová s tým, že vstupovať a chodiť po vozovke by mali chodci len v prípade, ak nie je iná možnosť.



Policajti počas minulotýždňovej akcie odhalili, že v 430 prípadoch vodiči vozidiel nedodržali najvyššiu povolenú rýchlosť. Priestupku v cestnej premávke sa dopustilo 73 chodcov, desať vodičov jazdilo pod vplyvom alkoholu a u siedmich z nich odhalili dychovou skúškou hodnotu vyššiu ako jedno promile.



"V snahe znížiť dopravnú nehodovosť a jej následky a ochrániť čo najviac ľudských životov, sa príslušníci Policajného zboru v pôsobnosti KR PZ v Košiciach aj naďalej v rôznych mestách a obciach Košického kraja sústredia na všetkých účastníkov cestnej premávky. Svoju pozornosť zamerajú na dodržiavanie povinností vodičov voči chodcom, ale i dodržiavanie povinností chodcov voči vodičom, hlavne v časoch dopravnej špičky," povedala. Podľa Ivanovej sa okrem iného budú venovať aj priechodom pre chodcov v blízkosti škôl, nemocníc, železničných a autobusových staníc, kostolov, cintorínov a nákupných centier - prioritne na miestach častého výskytu chodcov aj mimo zastavaných častí obcí bez funkčného verejného osvetlenia.