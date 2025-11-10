< sekcia Regióny
ÚPN organizuje vo svojom archíve deň otvorených dverí
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Ústav pamäti národa (ÚPN) organizuje vo svojom archíve od pondelka do stredy (12. 11.) deň otvorených dverí. Návštevníkov čaká prehliadka priestorov depotov s odborným výkladom k dokumentom uloženým v archíve. Podujatie je súčasťou Festivalu slobody 2025, ktorého je ÚPN organizátorom.
Pre návštevníkov je pripravená aj sprievodná panelová výstava s názvom ŠtB sleduje... s podnázvom všetkých a všade, o spôsoboch a možnostiach sledovania občanov príslušníkmi štátnej bezpečnosti, nielen na území Bratislavy, ale aj celého Slovenska.
„Záujem spravodajského aparátu bol zameraný na jednotlivcov, ale aj široké skupiny ako napr. diplomatov, vedeckých pracovníkov alebo občanov, ktorí nesúhlasili s každodennou totalitnou realitou,“ priblížili organizátori festivalu na svojom webe.
Na deň otvorených dverí sa môžu prihlásiť školy aj jednotlivci na e-mail: badatelna@upn.gov.sk do predmetu mailu je potrebné uviesť „Deň otvorených dverí - Exkurzia“. Vstup je možný od 09.00 do 16.00 h. Začína každú hodinu a maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 25 osôb (pre školské skupiny 30).
